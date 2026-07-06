POWERUP TUNISIA 2026 : Glovo lance un appel aux startups tunisiennes pour représenter la Tunisie à Barcelone

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Glovo Tunisie annonce le lancement de PowerUp Tunisia 2026, la déclinaison locale de son programme international PowerUp, dédié au soutien des startups à fort potentiel et au renforcement de l’écosystème national de l’innovation. À travers ce programme, Glovo offre aux entrepreneurs tunisiens une opportunité unique d’accélérer leur développement, de bénéficier de l’expertise d’une des plus importantes scale-ups technologiques européennes et de connecter leurs projets à l’écosystème startup européen.

Le programme est ouvert aux startups tunisiennes disposant d’un produit déjà lancé ou en phase avancée de validation, opérant dans des secteurs tels que l’intelligence artificielle, la fintech, la foodtech, la logistique, le e-commerce, la mobilité urbaine, les logiciels SaaS ou encore les solutions à impact.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 19 juillet 2026. À l’issue du processus de sélection, entre 5 et 8 startups seront invitées à présenter leur projet devant un jury lors d’une session de pitch organisée le 30 juillet 2026 dans les bureaux de Glovo Tunisie. Une startup sera désignée gagnante et représentera la Tunisie lors du Glovo Startup Campus 2026, organisé du 6 au 8 octobre 2026 au siège mondial de Glovo à Barcelone, Yellow Park.

Le programme comprend :

Un voyage entièrement pris en charge à Barcelone (Visa, billet d’avion, Hotel) .

Des sessions de mentorat avec des experts et dirigeants de Glovo.

Une immersion au sein de l’écosystème startup et technologique barcelonais.

Des opportunités de networking avec des entrepreneurs, investisseurs et experts internationaux.

Des sessions de feedback stratégique avec des professionnels du capital-risque et de l’innovation.

À travers PowerUp, Glovo ambitionne de contribuer au développement de l’écosystème entrepreneurial tunisien en offrant une visibilité internationale aux startups locales et en favorisant les échanges entre écosystèmes d’innovation, dans un contexte où la capacité à se développer au-delà des marchés nationaux devient un enjeu stratégique pour les startups.

« Chez Glovo, nous savons à quel point il est difficile de transformer une idée en entreprise à impact. Avec PowerUp Tunisia 2026, nous voulons donner aux entrepreneurs tunisiens l’opportunité d’apprendre auprès d’experts internationaux, d’élargir leur réseau et d’accélérer leur croissance au-delà des frontières locales », a déclaré Aziz Ben Taieb, Head of Q-Commerce and Global Affairs de Glovo Tunisie.

À propos de PowerUp

PowerUp est le programme international de développement de l’écosystème startup de Glovo. Déployé dans plusieurs marchés en Europe, en Afrique et en Asie centrale, il vise à identifier les startups les plus prometteuses et à leur offrir un accès privilégié à l’expertise, au réseau et aux ressources de l’écosystème technologique européen.

À propos de Glovo Tunisie

Glovo est une plateforme technologique de référence qui connecte utilisateurs, commerçants et coursiers. Au-delà de ses activités opérationnelles, Glovo s’engage activement dans le développement des écosystèmes numériques et entrepreneuriaux à travers des initiatives telles que PowerUp.

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Source : Communiqué

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