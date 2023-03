Précisions sur les problèmes techniques survenus sur Paymee lors des virements

Partagez 3 Partages

Paymee tient à informer ses utilisateurs et l’opinion publique que nous avons récemment rencontré des difficultés techniques en raison d’une forte augmentation des demandes de paiement.

Cela a eu comme effet d’entraîner des ralentissements dans le traitement des demandes, et nous comprenons parfaitement la frustration et l’inconfort que cela a pu causer à nos clients. Nous tenons à présenter nos excuses les plus sincères pour les désagréments causés par cette situation.

Nous avons pris des mesures immédiates pour régler ce problème, et nous sommes ravis de vous informer que le rythme normal des paiements sera rétabli dans les cinq prochains jours. Nous travaillons sans relâche pour améliorer notre infrastructure et notre capacité de traitement des transactions pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir.

Nous sommes reconnaissants envers nos clients pour leur confiance et leur patience, et nous restons déterminés à offrir des services de paiement en ligne de qualité supérieure. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions ou préoccupations concernant cette situation et nous espérons que vous continuerez à utiliser Paymee pour tous vos besoins de paiement en ligne.

Merci de votre compréhension et de votre soutien continu.

Communiqué