Première mondiale : Vodafone, A1 Group et Ericsson réalisent une connexion d’itinérance en 5G SA

Partagez 0 Partages

Dans une première mondiale, Vodafone, A1 Group et Ericsson ont réussi à établir une connexion internationale en itinérance 5G Standalone (autonome, ndlr) entre deux opérateurs distincts, Vodafone Allemagne et A1 Bulgarie. Cette avancée technologique marque un tournant dans le déploiement mondial de la 5G et ouvre la voie à une nouvelle génération de services mobiles plus performants, notamment pour les entreprises opérant dans plusieurs pays.

Contrairement aux réseaux 5G non autonomes, la 5G SA s’appuie sur une infrastructure 100% 5G, du cœur de réseau aux antennes radio. Cette architecture permet des communications à faible latence, essentielles pour des applications industrielles avancées telles que le contrôle de robots, la gestion de véhicules autonomes ou encore le déploiement de la AR/VR lors de grands événements.

Le test a été mené à l’aide d’un appareil mobile standard, connecté sans interruption entre les deux réseaux grâce aux technologies de cœur de réseau d’Ericsson. Le succès de cette expérimentation prouve que l’itinérance 5G SA est non seulement possible, mais qu’elle peut aussi offrir une qualité de service supérieure pour les appels vocaux, les messages multimédias, le streaming vidéo et les services de données rapides.

À l’occasion, Alberto Ripepi, Chief Network Officer chez Vodafone Group, a souligné la fierté de l’opérateur d’étendre l’expertise 5G à l’international, notant que cette avancée décisive préfigure l’expérience client de demain, notamment lors de grands rassemblements internationaux.

Todor Tashev, du groupe A1, a lui, affirmé que cette réussite témoignait de l’engagement de l’opérateur à offrir une connectivité de haut niveau à ses clients, qu’ils soient citoyens ou touristes européens. « Nous sommes impatients de travailler avec nos équipes communes pour offrir cette fonctionnalité aux abonnés dans un environnement réseau réel », a-t-il précisé.

Du côté d’Ericsson, Monica Zethzon, responsable des solutions Core Networks, a rappelé que plus de 60 réseaux 5G SA étaient déjà en service dans le monde, dont une majorité soutenue par Ericsson. Elle a signalé, dans ce même contexte, que m’itinérance en 5G SA était essentielle pour garantir une expérience utilisateur uniforme et sécurisée au niveau mondial.

Sur le plan technique, la connexion repose sur l’architecture d’itinérance 5G SA, le cœur de réseau double mode d’Ericsson et les plateformes SEPP de Vodafone et A1, assurant à la fois performance et sécurité. Ce système permet de gérer les connexions entre opérateurs de manière centralisée, réduisant la complexité des accords d’itinérance tout en protégeant les données des utilisateurs.

Le test a utilisé la norme définie par le 3GPP/GSMA, qui permet la configuration automatique et le contrôle centralisé des connexions entre les opérateurs, éliminant ainsi la nécessité de gérer individuellement plusieurs itinéraires.

Cette collaboration ouvre ainsi un nouveau chapitre pour la 5G, en posant les bases d’un écosystème véritablement global et interconnecté.

Lire également: 5G Non-Standalone et 5G Standalone, quelles différences ?

N.J d’après Communiqué