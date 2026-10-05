Production audiovisuelle : Slim Larnaout lance CPC, un outil en ligne d’évaluation des risques

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Slim Larnaout, Creative Production Director et Risk Strategist, lance CPC (Creative Production Control), un outil en ligne destiné à évaluer le niveau de risque d’un projet audiovisuel avant son lancement.

Développé à partir de plus de 20 ans d’expérience dans la production, la post-production, les VFX et la communication visuelle, CPC analyse différents facteurs liés notamment au budget, au brief, aux validations, aux délais, aux contraintes techniques et aux changements susceptibles d’affecter une production.

L’outil attribue un niveau d’exposition compris entre 0 et 100 et fait ressortir les principaux points de vigilance. L’objectif est d’aider les équipes à identifier les risques en amont, avant qu’ils ne se traduisent par des retards ou des surcoûts.

Initialement conçu comme un outil de travail pour ses propres projets et ceux de ses clients, CPC est désormais disponible dans une version Lite gratuite et opérationnelle. Elle cible notamment les directeurs marketing et communication, agences, producteurs, directeurs de production et professionnels qui pilotent des projets audiovisuels.

Slim Larnaout revendique une expérience internationale auprès de marques et plateformes telles que Netflix, Prime Video, Apple TV+, Visa, Volvo, Ford et easyJet, ainsi que plusieurs années au sein d’Al Jazeera Media Network.

La version Lite de CPC est accessible en ligne sur cpc.larnaout.com.

D’après communiqué

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