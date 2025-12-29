Programme Master Repair : Orange Tunisie, sa Fondation et la GIZ célèbrent la remise des diplômes en systèmes photovoltaïques

Partagez 0 Partages



Le programme Master Repair, cofinancé par Orange MEA et appuyé par le programme develoPPP, mandaté par Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) à travers l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » « Invest for Jobs » dans le cadre de l’approche « Partners in Transformation » et implémenté par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dans les Orange Digital Centers (ODC), vise à renforcer l’employabilité et l’auto-emploi des jeunes peu ou pas qualifiés. Il repose sur le développement de compétences techniques spécialisées, notamment dans la réparation d’équipements électroniques, l’installation et la maintenance de panneaux photovoltaïques, ainsi que le déploiement de la fibre optique.

En Tunisie, le programme s’étale sur trois ans (novembre 2024 – novembre 2027) et couvre les régions de Sfax, Mahdia et Tunis, avec l’objectif de former 125 jeunes au sein des FabLabs Solidaires de la Fondation Orange Tunisie et de Orange Digital Center.

Pour cette année 2025, 44 jeunes ont suivi une formation certifiante de 25 jours en installation et maintenance de panneaux photovoltaïques, parmi lesquels 17 femmes et 6 personnes porteuses de handicap. Le programme a été déployé en partenariat avec l’organisation Handicap International et les associations : Fondation DJAGORA, CIT’ESS Mahdia, Association Jeunes Science de Tunisie et EL SPACE.

Le cursus était structuré autour de quatre modules :

1. Installation et maintenance (certifiée par l’ANME, Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie) ;

2. Technico-commercial ;

3. Soft skills ;

4. Fabrication numérique.

Chaque apprenant a reçu un starting kit complet, lui permettant de choisir son parcours professionnel, que ce soit en intégrant une entreprise du secteur photovoltaïque ou en lançant son propre projet.

La cérémonie de remise des diplômes a été une opportunité de réseautage et de visibilité, réunissant entreprises spécialisées, partenaires, prestataires, fournisseurs et futurs employeurs.

Enfin, les quatre espaces ayant accueilli les formations ont été équipés et leurs responsables formés, assurant ainsi la pérennité du programme.

Master Repair est un programme phare pour Orange Tunisie et sa Fondation, en cohérence avec leur stratégie nationale de soutien à l’emploi, d’inclusion numérique et d’entrepreneuriat, et se poursuivra en 2026 et 2027 avec de nouvelles sessions gratuites, modernes et accessibles.

Source : Communiqué

