En bref

Programme Master Repair : Orange Tunisie, sa Fondation et la GIZ célèbrent la remise des diplômes en systèmes photovoltaïques

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


Le programme Master Repair, cofinancé par Orange MEA et appuyé par le programme develoPPP, mandaté par Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) à travers l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » « Invest for Jobs » dans le cadre de l’approche « Partners in Transformation » et implémenté par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dans les Orange Digital Centers (ODC), vise à renforcer l’employabilité et l’auto-emploi des jeunes peu ou pas qualifiés. Il repose sur le développement de compétences techniques spécialisées, notamment dans la réparation d’équipements électroniques, l’installation et la maintenance de panneaux photovoltaïques, ainsi que le déploiement de la fibre optique.

En Tunisie, le programme s’étale sur trois ans (novembre 2024 – novembre 2027) et couvre les régions de Sfax, Mahdia et Tunis, avec l’objectif de former 125 jeunes au sein des FabLabs Solidaires de la Fondation Orange Tunisie et de Orange Digital Center.

Pour cette année 2025, 44 jeunes ont suivi une formation certifiante de 25 jours en installation et maintenance de panneaux photovoltaïques, parmi lesquels 17 femmes et 6 personnes porteuses de handicap. Le programme a été déployé en partenariat avec l’organisation Handicap International et les associations : Fondation DJAGORA, CIT’ESS Mahdia, Association Jeunes Science de Tunisie et EL SPACE.

Le cursus était structuré autour de quatre modules :

1. Installation et maintenance (certifiée par l’ANME, Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie) ;

2. Technico-commercial ;

3. Soft skills ;

4. Fabrication numérique.

Chaque apprenant a reçu un starting kit complet, lui permettant de choisir son parcours professionnel, que ce soit en intégrant une entreprise du secteur photovoltaïque ou en lançant son propre projet.

La cérémonie de remise des diplômes a été une opportunité de réseautage et de visibilité, réunissant entreprises spécialisées, partenaires, prestataires, fournisseurs et futurs employeurs.

Enfin, les quatre espaces ayant accueilli les formations ont été équipés et leurs responsables formés, assurant ainsi la pérennité du programme.

Master Repair est un programme phare pour Orange Tunisie et sa Fondation, en cohérence avec leur stratégie nationale de soutien à l’emploi, d’inclusion numérique et d’entrepreneuriat, et se poursuivra en 2026 et 2027 avec de nouvelles sessions gratuites, modernes et accessibles.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

2.5K
L'actuTHD

Medusa arrive à Bizerte : la Tunisie devient la première porte d’entrée de l’Afrique dans le nouveau réseau sous-marin Europe–Méditerranée





2.0K
L'actuTHD

Tunisie : Huawei met la lumière sur la fibre jusqu’à la chambre pour la stabilité du débit, l’esthétique et la simplicité
1.6K
L'actuTHD

Avions, navires, trains : l’ANF amorce le cadre national pour la connectivité satellite en mouvement
1.6K
L'actuTHD

DigiClub Ep182 au MWC Doha 2025 : Ooredoo place l’IA au centre de sa stratégie et prépare de nouveaux services pour les PME tunisiennes
1.6K
L'actuTHD

Pourquoi Ooredoo Tunisie a posé un nouveau câble sous-marin en 2024 pour préparer son lancement 5G en 2025 ?
1.5K
En bref

UMIDIGI A75x : le premier smartphone Android 16 redéfinit l’entrée de gamme
1.4K
En bref

Smart Africa crée le premier Conseil africain de l’IA pour accélérer la transformation numérique du continent
1.3K
L'actuTHD

Tunisie: La fin progressive mais rapide de l’ADSL
1.3K
En bref

Tunis accueille le AI Forward Summit 2025 et adopte une feuille de route régionale pour l’intelligence artificielle
1.2K
En bref

Tunisie Telecom célèbre l’atterrissement du câble sous-marin Medusa à Bizerte
1.2K
En bref

Les systèmes de paiement instantané, pilier de la future infrastructure publique numérique en Afrique
1.1K
En bref

Paiements numériques en Afrique : cinq profils d’utilisateurs se dégagent selon le rapport SIIPS 2025
1.1K
L'actuTHD

Rapport du régulateur tunisien : la data tire la croissance au troisième trimestre 2025
1.1K
En bref

Tunisie : Ooredoo s’allie à Oredata et Google Cloud pour accélérer la transformation marketing via l’IA
1.1K
En bref

Émirats arabes unis: le marché cybersécurité double d’ici 2030 et place l’IA au centre des débats à Intersec 2026
1.1K
En bref

Tunisie Telecom, acteur clé d’une IA responsable et compétitive
1.0K
L'actuTHD

En direct du MWC Doha 2025: Une 1e journée dominée par la montée en puissance du Qatar dans l’IA et les télécoms
1.0K
L'actuTHD

IA mondiale: adoption record, mais un gouffre sépare encore le Nord et le Sud
1.0K
En bref

Greenerwave et la DGA présentent une nouvelle génération d’antennes SATCOM souveraines et basse consommation
965
En bref

Orange Tunisie accueille le nouveau câble sous-marin MEDUSA : une avancée stratégique pour la connectivité de la Tunisie et de la Méditerranée
To Top