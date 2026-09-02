En bref

Protection des données : Les entreprises tunisiennes face à la rigueur du RGPD européen

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


La conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ne concerne pas uniquement les entreprises basées sur le continent européen. Une entreprise ou un opérateur télécom opérant en Tunisie peut également être soumis aux exigences strictes de la réglementation européenne dès lors qu’il traite les données personnelles de ressortissants ou de résidents européens.

Consentement obligatoire et risques de sanctions

Dans le cadre de prospections commerciales (SMS publicitaires, messages ciblés sur WhatsApp), l’utilisation des coordonnées d’un citoyen européen exige un consentement explicite et contractuel.

En l’absence de ce consentement préalable, les autorités de contrôle de l’Union européenne (telles que la CNIL en France) peuvent être saisies d’une plainte par le citoyen concerné. L’autorité compétente mène alors une enquête auprès de l’opérateur ou du responsable de traitement.

Les pénalités encourues par l’entreprise défaillante peuvent s’avérer extrêmement lourdes :

  • Sanctions financières pouvant atteindre des montants considérables (jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 millions d’euros).
  • Poursuites pénales en cas de non-respect délibéré ou de récidive, avec des risques de peines d’emprisonnement pour les dirigeants ou responsables légaux.

Même après le Brexit, des réglementations équivalentes s’appliquent au Royaume-Uni et dans l’espace Schengen, ce qui impose aux acteurs économiques hors-UE une vigilance accrue quant au respect de la vie privée de leurs utilisateurs.

Rappelons que ce point a été abordé lors de l’épisode 160 du podcast DigiClub, publié le 29 janvier 2024, avec Adel Loudhabachi, Chief Information Security Officer (CISO) et expert certifié en protection des données.

Walid Naffati

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Plus Populaires

11.0K
En bref

Photovoltaïque en Tunisie : la STEG ouvre la voie au stockage par batteries, en pleine crise de délestage





5.4K
L'actuTHD

Stratégie nationale de l’IA en Tunisie : annoncée depuis 2018, toujours introuvable en 2026
2.8K
Non classé

Tunisie : Paiement de l’inscription scolaire 2026-2027 sera 100% digitale, confirme la BCT
2.6K
En bref

Navigation mobile : la Tunisie 3e sur vingt pays à PIB comparable, selon nPerf
2.4K
L'actuTHD

Reuters Digital News Report 2026 : les plateformes, les créateurs et l’IA contrôlent désormais l’accès à l’information
2.4K
En bref

Cyclop OS 4.0 : Un ingénieur tunisien lance un système d’exploitation souverain taillé pour l’Afrique et l’Europe
2.3K
En bref

5G en Tunisie : 20 % de débit médian en moins pour l’ensemble des utilisateurs, la 4G seule recule de 28 %
2.3K
En bref

Télécoms : la fraude entre dans une nouvelle ère avec la 5G et l’IA, les opérateurs revoient leurs stratégies de défense
2.2K
En bref

Le Rwanda et Planet lancent un programme national de données satellitaires
2.1K
En bref

L’agence Bilsimaging lancent une enquête sur les outils IA et l’automatisation en Tunisie
2.1K
En bref

Oussama Essamet nommé comme Administrateur Délégué de Topnet
2.0K
Non classé

Entreprises : les enseignements de HPE pour passer de l’expérimentation à l’IA à grande échelle
2.0K
En bref

AgTech : Seabex dévoile sa nouvelle plateforme et transforme la gestion de l’eau agricole grâce à l’IA
2.0K
En bref

Téléphonie mobile : Le marché du satellite « Direct-to-Device » (D2D) s’apprête à peser 138 milliards de dollars d’ici 2035
2.0K
En bref

6G et réseaux privés : l’API de Cumucore valide le roaming local sans détournement de trafic
1.9K
L'actuTHD

Ookla publie un rapport qui redéfinit ce qu’est un “bon” réseau 5G à l’ère de l’IA mobile
1.9K
En bref

Avec sa campagne « Yalla Jaw », Orange Tunisie renouvelle son soutien aux festivals d’été de Hammamet, Bizerte et Sfax
1.9K
L'actuTHD

Un Livre Blanc de la GiZ et du ministère de l’Industrie veut transformer les labos tunisiens en usines à startups
1.9K
En bref

Telefónica renforce la connectivité sur plus de 2 700 sites pour soutenir l’éclipse solaire
1.8K
En bref

L’initiative Partner2Connect de l’UIT dépasse les 100 milliards de $ d’engagements pour connecter le monde
To Top