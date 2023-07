PWC Tunisie double ses effectifs technologiques et lance un Tech Lab

Partagez 1 Partages

PWC Tunisie entend doubler ses effectifs technologiques pour passer à des équipes de 300 personnes sur les deux ans à venir. C’est ce qu’a annoncé Nizar Yaïche, Partner chargé des aspects stratégiques et de la coopération internationale entre l’Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient et l’Afrique chez PWC.

« Nous comptons recruter et former des jeunes pour qu’ils puissent travailler sur des projets internationaux depuis leur pays, la Tunisie », a-t-il précisé dans une déclaration à DigiClub special VivaTech, notant l’importance de la rétention de cerveaux en Tunisie et conserver le vivier de compétences que le pays représente.

Nizar Yaïche a annoncé, également, la création d’un Tech Lab en Tunisie d’ici à la fin de l’année. « Ce sont des solutions réelles et concrètes d’intelligence artificielle, d’IA générative, de RPA, de métavers, de réalité virtuelle… Il y a également des solutions sectorielles, des use cases dédiées à des entreprises », a-t-il indiqué appelant les startups tunisiennes à en profiter et trouver des modèles de partenariats pour offrir une plus grande plus-value.

Il a rappelé que PWC disposait d’un accélérateur qui tend à appuyer les startups dans l’élaboration de leurs business plans, la préparation de leurs projets et l’identification des investisseurs surtout que lever des fonds demeure un processus devient de plus en plus difficile avec le resserrage des politiques monétaires dans le monde entier.

L’interview au complet est disponible en audio sur notre canal SoundCloud et en vidéo sur notre chaîne Youtube.

NJ