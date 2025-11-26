QazCode (VEON) et MeetKai signent un accord pour proposer des formations LLM nationales et des services d’agents en langue locale

Partagez 0 Partages

VEON Ltd. (Nasdaq : VEON), un opérateur numérique mondial (« VEON »), a annoncé aujourd’hui que QazCode, la société de logiciels de VEON, a signé un accord de coopération stratégique avec la société souveraine d’IA MeetKai pour développer et entraîner des modèles de langage de grande génération qui permettront le déploiement de services d’IA agentiques en langue locale sur les marchés d’exploitation de VEON.

Ce partenariat stratégique souverain vise à accélérer la création de capacités d’IA gouvernées à l’échelle nationale, culturellement adaptées, linguistiquement inclusives et exploitées en toute sécurité au sein des frontières de chaque pays. La plateforme d’IA souveraine de MeetKai fournit une pile technologique d’IA nationale complète et personnalisable, permettant aux pays de contrôler la formation, l’hébergement et le déploiement des modèles, conformément à leurs exigences réglementaires et de souveraineté des données.

Cette coopération permettra à VEON de déployer à grande échelle des services numériques d’IA sécurisés et adaptés aux réalités locales pour plus de 150 millions de clients au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Ukraine, au Pakistan et au Bangladesh. Elle devrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de services numériques basés sur l’IA sur les marchés de VEON, couvrant des domaines tels que l’éducation, la santé, l’agritech, les services publics et la productivité des entreprises. Ces offres comprendront des agents d’IA similaires à Aventa de QazCode, capables de fonctionner de manière fluide dans les langues parlées dans les zones couvertes par VEON et adaptés aux besoins quotidiens des communautés et des entreprises locales.

« L’IA est une technologie essentielle et omniprésente, pourtant, la plupart des ressources mondiales sont aujourd’hui concentrées sur un petit nombre de langues largement parlées », a déclaré Oleksii Sharavar, PDG de QazCode. « VEON estime qu’il est de sa responsabilité d’apporter les avantages de l’intelligence augmentée aux pays où nous sommes présents, grâce à de vastes modèles linguistiques entraînés non seulement sur les mots, mais aussi sur le contexte local. Ce partenariat avec MeetKai nous permet de bâtir des infrastructures d’IA souveraines et gouvernées localement, qui contribueront à catalyser les futurs développements de l’IA sur nos marchés. »

« Une IA véritablement souveraine signifie que les pays décident de la manière dont leurs modèles sont conçus, gérés et déployés », a déclaré James Kaplan, cofondateur et PDG de MeetKai. « Grâce à ce partenariat avec QazCode et VEON, nous sommes fiers de servir plus de 150 millions de personnes avec des solutions d’IA nationales qui respectent la souveraineté des données et apportent une réelle valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins. »

QazCode et MeetKai travailleront directement avec les sociétés d’exploitation de VEON et les équipes d’experts locaux pour s’assurer que chaque modèle et agent déployé reflète la langue, l’histoire et les normes culturelles de chaque pays.

Ce partenariat s’appuie sur le leadership de QazCode dans le développement de modèles linguistiques pour les langues sous-financées et sur l’engagement plus large de VEON en faveur d’une croissance numérique inclusive. Au Kazakhstan, QazCode a été pionnier dans le développement de l’IA nationale avec KazLLM, le premier modèle linguistique kazakh, jetant ainsi les bases de services d’IA souverains et de l’innovation en langue locale.

À propos de MeetKai

Fondée à Los Angeles en 2018, MeetKai est une entreprise d’IA souveraine spécialisée dans l’optimisation post-entraînement, les modèles de raisonnement en langage local et les plateformes d’IA nationales. Sa plateforme phare MKA1 permet aux gouvernements, aux entreprises et aux consommateurs de créer et d’exploiter des écosystèmes d’IA entièrement souverains, garantissant le contrôle des données, la localisation et la création de valeur à long terme.

À propos de QazCode

QazCode est une entreprise leader en intelligence artificielle et le partenaire numérique exclusif de Beeline Kazakhstan. Filiale du groupe VEON, coté au Nasdaq, elle emploie plus de 750 personnes et bénéficie de 8 ans d’expérience dans le développement logiciel pour les marchés des télécommunications et des technologies de l’information, avec une expertise pointue en matière de commerce et de technologie. Son offre de solutions comprend le développement de modèles de langage à grande échelle (LLM) privés, axé sur la sécurité des données, l’optimisation des processus grâce aux méthodologies agiles, la mise en œuvre complète de systèmes de support métier (BSS) et l’externalisation informatique pour un développement produit efficace, l’expansion des équipes et la gestion de projet, contribuant ainsi à accélérer la mise sur le marché. Déjà présente en Asie centrale, en Europe et au Moyen-Orient, l’entreprise poursuit activement son expansion sur de nouveaux marchés.

À propos de VEON

VEON est un opérateur numérique qui fournit une connectivité convergente et des services numériques à près de 150 millions de connexions et 140 millions d’utilisateurs numériques. Présent dans cinq pays qui abritent plus de 6 % de la population mondiale, VEON transforme des vies grâce à des services technologiques qui autonomisent les individus et stimulent la croissance économique. VEON est cotée au NASDAQ.

D’après communiqué

