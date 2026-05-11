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Quand le numérique s’effondre : le scénario catastrophe désormais pris au sérieux par l’ONU

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Et si une panne numérique mondiale paralysait soudainement les paiements électroniques, les réseaux mobiles, les hôpitaux, les transports et même les systèmes d’alerte d’urgence ? Ce scénario, longtemps relégué à la science-fiction, est désormais considéré comme une menace crédible par un nouveau rapport international publié conjointement par l’International Telecommunication Union, l’United Nations Office for Disaster Risk Reduction et la Sciences Po Paris School of International Affairs.

Intitulé « When Digital Systems Fail », le document alerte sur une vulnérabilité systémique encore largement sous-estimée : notre dépendance massive à des infrastructures numériques interconnectées. Le rapport décrit un monde où une tempête solaire majeure, une vague de chaleur extrême ou la rupture simultanée de câbles sous-marins pourraient provoquer des réactions en chaîne à l’échelle mondiale. Les auteurs parlent même d’une possible « pandémie numérique » capable d’interrompre des fonctions essentielles de la société moderne.

Selon le document, jusqu’à 89 % des perturbations numériques liées à des catastrophes naturelles ne proviennent pas directement de l’incident initial, mais des effets domino qu’il déclenche sur d’autres infrastructures.

Tempêtes solaires, câbles sous-marins et centres de données

Le rapport identifie quatre piliers critiques de l’écosystème numérique mondial : les réseaux électriques, les câbles sous-marins, les satellites et les centres de données. Parmi les scénarios évoqués figure celui d’un événement solaire de type « Carrington », similaire à celui observé en 1859. Une telle tempête géomagnétique pourrait aujourd’hui détruire des transformateurs électriques à grande échelle, interrompre les systèmes GPS, perturber les transactions financières et provoquer des coupures massives d’électricité pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Autre point critique : les câbles sous-marins qui transportent plus de 99 % du trafic Internet international. Le rapport rappelle que l’éruption volcanique des Tonga en 2022 avait isolé l’archipel pendant cinq semaines après la destruction de son unique liaison sous-marine. Les centres de données sont également décrits comme un « angle mort » du risque numérique mondial. Une simple panne de refroidissement lors d’une canicule peut désormais affecter simultanément des plateformes cloud, des réseaux mobiles, des systèmes hospitaliers et des services financiers.

Une société devenue incapable de fonctionner sans numérique

Le rapport souligne un autre problème majeur : la disparition progressive des alternatives analogiques. Dans de nombreux secteurs, les procédures manuelles ne sont plus maîtrisées ou simplement plus testées. Les auteurs imaginent par exemple des hôpitaux incapables d’accéder aux dossiers patients sans systèmes cloud, des banques sans liquidités disponibles en agence ou encore des autorités incapables d’envoyer des alertes d’urgence à la population parce que les infrastructures de diffusion seraient elles-mêmes hors service.

Le document insiste aussi sur une caractéristique particulière des crises numériques : leur invisibilité. Contrairement à un séisme ou une inondation, rien ne semble physiquement détruit. Pourtant, les systèmes cessent progressivement de fonctionner, retardant la prise de conscience de la gravité de la situation.

Un avertissement qui dépasse le simple risque cyber

Le rapport rappelle enfin que ces risques ne relèvent pas uniquement de la cybersécurité. Contrairement à une cyberattaque classique, les défaillances évoquées ici peuvent être provoquées par des événements naturels, climatiques ou techniques, avec des conséquences potentiellement mondiales. Pour les auteurs, le principal problème n’est plus le manque de connaissances techniques, mais l’absence de coordination internationale et de mécanismes capables de transformer les alertes en actions concrètes.

Le rapport appelle ainsi les gouvernements, les opérateurs télécoms, les acteurs du cloud et les autorités de gestion des risques à revoir profondément leurs modèles de résilience numérique.

Walid Naffati

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