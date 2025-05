Quel est l’impact de la révolution du satellite sur les opérateurs de télécommunications en Afrique ?

Partagez 0 Partages

En janvier 2025, la Banque africaine de développement (BAD) a accordé un prêt de 160 millions de dollars à AXIAN Telecom pour étendre l’accès numérique à neuf pays africains grâce aux technologies 4G et 5G. Une étape stratégique pour combler la fracture numérique sur le continent. Parallèlement, un autre acteur spatial s’impose rapidement : Starlink. Avec l’ambition de couvrir près de 40 pays africains d’ici fin 2025, le fournisseur de satellites américain offre une connectivité haut débit et à faible latence, même dans les zones les plus reculées, comme le Tchad, où seulement 12 % de la population était connectée en 2022. Cependant, cette expansion rapide, réalisée sans infrastructures locales ni partenariats africains, a suscité une inquiétude croissante parmi les opérateurs de télécommunications nationaux. Face aux lacunes réglementaires et aux craintes concernant la souveraineté numérique, des pays comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud sont déjà intervenus en bloquant ou en saisissant des équipements Starlink non autorisés, invoquant des risques pour la sécurité nationale.

Dans ce contexte, une alternative émerge : une solution compétitive de connectivité spatiale partagée entre les opérateurs télécoms africains, qu’ils peuvent exploiter de manière indépendante — comme ils le font actuellement avec les réseaux terrestres.

Comme l’explique Charles Delfieux, PDG et fondateur de CTO : « L’espace est la nouvelle frontière pour les opérateurs télécoms ». Futur opérateur de services de connectivité globale depuis l’espace, CTO développe une constellation de satellites en orbite très basse (VLEO) permettant aux opérateurs télécoms d’offrir un accès internet haut débit et à faible latence, en utilisant leur propre spectre 5G millimétrique – et ce, au-delà des limites physiques de leurs infrastructures actuelles. Une révolution pour connecter efficacement les zones rurales, isolées ou mal desservies, sans mobiliser des investissements colossaux.

Constellation Technologies & Operations (CTO) est un futur opérateur de services mondiaux de connectivité spatiale. L’entreprise développe une constellation de satellites VLEO pour permettre aux opérateurs de télécommunications de fournir un accès internet haut débit et à faible latence depuis l’espace, comme ils le font aujourd’hui avec les réseaux terrestres. Ce système permet aux opérateurs d’utiliser leur propre spectre 5G mmWave au-delà des limites des infrastructures terrestres, y compris dans les zones rurales, reculées et mal desservies, sans investissements massifs.

« La technologie spatiale doit devenir un complément indispensable pour les technologies terrestres », ajoute Charles Delfieux. « L’accès à internet ne doit pas être un privilège géographique. En connectant les populations les plus isolées, nous favorisons leur inclusion économique et sociale. Mais aujourd’hui, les opérateurs africains n’ont pas accès à une infrastructure spatiale neutre qu’ils peuvent opérer comme leurs réseaux terrestres. La convergence terrestre-spatiale est possible, mais elle nécessite un modèle ouvert, mutualisé, conçu pour eux . »

Il ne s’agit pas seulement d’une mise à niveau, mais d’un tournant dans le secteur des télécommunications ; c’est un saut stratégique qui donne aux opérateurs de télécommunications un avantage concurrentiel sur le marché en évolution rapide d’aujourd’hui.

Source : Communiqué