Quels liens entre la Blockchain, le Web 3, le Métavers et l’Intelligence Artificielle ?

Métavers, Blockchain, Web 3, Intelligence Artificielle ; une multitude de nouveautés technologiques qui alimentent une quête infinie à l’innovation et forment les bases de projets futurs dans de nombreux secteurs d’activité. Pour en parler, nous avons invité dans le 144e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies, Imen Ayari, la vice-présidente de l’innovation chez l’antenne tunisienne de Talan, un groupe international de conseil en innovation et transformation technologique.

Ces innovations sont étroitement liées. La Blockchain est, d’ailleurs, considérée comme étant essentielle tant au Web 3 qu’au Métavers. Ces versions futures du web tel que nous le connaissons ne seraient pas possibles sans le mécanisme de base de données qu’est la Blockchain.

« Pour être simple, le Web 3 est un internet libre et décentralisé », explique Imen Ayari. Il construit sur la base de protocoles blockchains dont la caractéristique première est la décentralisation ; définie par la suppression des intermédiaires entre les utilisateurs d’un même réseau ; un moyen d’accentuer la transparence de ces réseaux virtuels. En bref, le Web 3 est plus d’une mouvance où le Code fait Loi, où les utilisateurs ont la main sur leurs données et le contenu qu’il consomme, loin du monopole des géants de la Tech.

Rappelons que la Blockchain (chaîne de blocs) est une technologie de stockage et de transmission d’informations qui offre de hauts standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne sans organe central de contrôle. La chaîne de blocs permet, de ce fait, à ses utilisateurs, connectés en réseau, de partager des données sans intermédiaire et de suivre l’évolution d’une transaction en toute transparence.

Le Web 3 diffère du Métavers constituant, chacun, deux révolutions technologiques à part entière. Cependant, le Métavers se base sur des révolutions technologiques dont la Blockchain et le Web 3. Celui-ci est considéré comme étant la porte d’entrée au Métavers.

Contraction de « Meta » et « Univers », le Métavers est une prolongation virtuelle de la vie physique où les aux possibilités deviennent infinies un écosystème de réseaux interconnectés, interopérables et surtout immersif. « Dans le Metaverse tu peux être à plusieurs endroits en même temps ; tu peux être partout », déclare la vice-présidente de l’innovation chez Talan Tunisie.

Et l’Intelligence artificielle dans tout ça ? « L’IA fait que tu as des superpouvoirs », Affirme Imen Ayari. Des « superpouvoirs » qui permettent à un particulier d’être multitâche ou à une entreprise d’élargir son marché. Cette technologie constitue une des couches sur lesquelles se base le Web 3 en plus de la Blockchain. La future version du web se veut autonome et évolutive. Cela implique de l’apprentissage automatique et de l’Intelligence artificielle.

Cette technologie est aussi une composante importante du Métavers. Créer une copie virtuelle du monde réel nécessite forcément une intelligence qui peut opérer tout comme l’intelligence humaine pour ainsi mettre en place toute l’infrastructure nécessaire à un monde immersif accessible à tous, grâce à la combinaison de la Big Data et le Machine Learning, notamment.

Meriem Choukaïr