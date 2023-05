Race Ichmilni – Tunisie Telecom & Enactus : cérémonie de remise des prix

Partagez 2 Partages

Dans le cadre de son programme RSE Ichmilini, l’opérateur national, Tunisie Telecom, a organisé, dans la soirée de mercredi 3 mai 2023, la cérémonie de remise des prix du Race Ichmilni.

Lancée avec plusieurs partenaires dont Enactus Tunisie et l’association professionnelle mondiale des opérateurs mobiles (GSMA), cette compétition dédiée à la jeunesse tunisienne et à l’innovation, a réuni huit finalistes. Ceux-ci ont pitché leurs idées de projets et projets devant un panel de chefs d’entreprises, mais seuls ont su se distinguer.

Deux prix ont, d’ailleurs, été décernés aux gagnants : la plateforme e-commerce dédiée aux artisans, Tunisia Market a remporté le prix Advanced Stage et l’équipe de BBC, une solution de dépistage précoce du cancer du sein, le prix Early Stage. Outre le cash prize, les gagnants du Race Ihcmilni auront droit à un accompagnement personnalisé et une mise en relation avec de potentiels investisseurs.

Le programme RSE Ichmilni a, rappelons-le, été lancé en juillet 2022 dans le cadre de la stratégie d’inclusion digitale et de lutte contre la fracture numérique que l’opérateur a engagée pour consolider l’effort de l’État et son plan national Tunisie Digitale. En plus de la couverture des zones blanches, le programme Ichmilni inclut la formation des populations des zones défavorisées aux nouvelles technologies.

