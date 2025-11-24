Rapport du régulateur tunisien : la data tire la croissance au troisième trimestre 2025

Partagez 0 Partages

L’Instance nationale des télécommunications a publié son tableau de bord pour le troisième trimestre 2025. Le secteur franchit la barre des 1,075 milliard de dinars de chiffre d’affaires sur la période, soit une hausse de 3,3 pour cent par rapport au troisième trimestre 2024. La croissance est portée presque exclusivement par les services data, fixes et mobiles.

La structure du revenu confirme désormais que près de sept dinars sur dix dépensés dans les télécoms sont liés à la connectivité Internet. Selon le rapport, la data mobile génère 390,2 millions de dinars et la data fixe 349,9 millions, soit un total de 69 pour cent du chiffre d’affaires du secteur. La téléphonie mobile pèse 259,2 millions et la téléphonie fixe 17 millions.

Du côté des opérateurs, Ooredoo reste leader avec 385 millions de dinars, devant Tunisie Telecom avec 314,8 millions et Orange Tunisie avec 218,8 millions. Les fournisseurs d’accès Internet continuent à progresser sur la data fixe.

Les nouveaux taux de pénétration, recalculés après le RGPH 2024, font apparaître plusieurs tendances. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile grimpe à 128,2 pour cent. La data mobile atteint 93,9 pour cent, en léger recul en raison de la suppression des abonnés des MVNO Lycamobile et 3C. Du côté du fixe, 52,6 pour cent des ménages disposent d’une ligne téléphonique et 51 pour cent d’un accès Internet fixe.

Le trafic data fixe total atteint 1989 pétaoctets contre 1555 un an plus tôt. La fibre jusqu’au domicile et les box data enregistrent les plus fortes progressions, tandis que l’ADSL recule. La consommation moyenne par abonné illustre la différence entre technologies: environ 270 Go par mois en ADSL, près de 460 Go en VDSL et plus de 700 Go en fibre.

Sur le mobile, le parc atteint 15,446 millions d’abonnés. Le parc data mobile s’élève à 11,31 millions. Le trafic mobile grimpe de 301 à 351 pétaoctets sur un an. Les activations data montrent que 86 pour cent des abonnés souscrivent des volumes inférieurs ou égaux à 1 Go, mais ce sont les offres supérieures à 25 Go qui génèrent la croissance, avec un bond de 56 pour cent des revenus sur un an.

Le segment professionnel représente 330,2 millions de dinars, soit 30,7 pour cent du chiffre d’affaires global. Là aussi, la data fixe et mobile constitue l’essentiel de la valeur, la voix perdant progressivement du terrain face aux solutions haut débit.

Les ARPU confirment le déplacement de la valeur vers le très haut débit. L’ARPU voix mobile progresse à 3 dinars. L’ARPU data mobile atteint 10,7 dinars. En fixe, l’ARPU ADSL monte à 40,8 dinars, celui du VDSL à 46,3 dinars et celui du FWA à 51,9 dinars.

Enfin, le parc de terminaux actifs totalise 11,041 millions d’appareils, dont 8,034 millions de smartphones. La pénétration des smartphones atteint 67 pour cent.

Parmi eux, 83 pour cent sont compatibles 4G et 10 pour cent sont déjà compatibles 5G. Plus de 85 pour cent sont multi SIM, ce qui reflète les habitudes des consommateurs tunisiens. Le tableau de bord TR3 2025 confirme donc que le marché tunisien est entré dans une phase où la valeur repose d’abord sur la data et sur les usages intensifs. La généralisation du très haut débit fixe et mobile reste la clé pour absorber la croissance des volumes et soutenir le développement des nouveaux services numériques.

Walid Naffati & IA

