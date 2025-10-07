Rapport INS : à l’ère de la 5G et de la fibre optique, les régions intérieures de la Tunisie sont de plus en plus isolées d’Internet

Partagez 0 Partages



Alors que la 5G et la fibre se généralisent sur le littoral, le dernier Flash TIC de l’Institut National de la Statistique (INS) du mois de septembre 2025, révèle un fossé croissant entre les régions connectées et celles encore exclues de l’Internet domestique. Dans certaines zones du centre du pays, moins d’un foyer sur cinq dispose d’une connexion, contre plus d’un sur deux dans le Grand Tunis.

Derrière les taux record de connectivité, la Tunisie reste traversée par une fracture numérique profonde. Le dernier Flash TIC de l’Institut National de la Statistique (INS) révèle des écarts considérables d’accès à Internet et d’équipement entre les gouvernorats côtiers et ceux de l’intérieur. Si la moyenne nationale atteint 40,4 % de ménages connectés, certains territoires dépassent les 60 %, tandis que d’autres peinent à franchir les 15 %.

Cette disparité, à la fois géographique, économique et éducative, remet en question l’idée d’une transformation numérique homogène du pays.

Littoral connecté, intérieur déconnecté

Les données de l’INS sont sans appel. Les gouvernorats de Tunis (59,7 %), Ariana (57,4 %), Ben Arous (56,1 %), Monastir (52,8 %) et Sousse (50,3 %) forment le noyau dur de la Tunisie numérique. À l’opposé, Sidi Bouzid (12,4 %), Kasserine (14,8 %), Jendouba (17,1 %) et Kairouan (20,7 %) figurent parmi les moins connectés.

Le rapport montre ainsi une fracture d’un facteur quatre entre les extrêmes. Autrement dit, un foyer de Tunis a quatre fois plus de chances d’avoir Internet qu’un foyer de Sidi Bouzid.

Ces écarts traduisent la concentration historique des infrastructures télécoms sur le littoral, où la fibre, la 4G et les réseaux fixes sont plus accessibles et plus rentables pour les opérateurs.

Rural vs urbain : deux Tunisie digitales

L’écart ne se limite pas aux régions. L’INS distingue deux univers : en zone urbaine, 81,4 % des individus utilisent Internet, contre seulement 61 % en zone rurale. La situation est similaire pour l’ordinateur : 40,2 % d’utilisateurs en ville contre 19,4 % en milieu rural.

Ces chiffres confirment que la connectivité tunisienne repose encore largement sur la densité urbaine et la solvabilité locale. Dans de nombreuses zones rurales, le smartphone reste souvent le seul outil numérique, avec des usages limités à la messagerie et aux réseaux sociaux.

L’éducation, un autre facteur clé

La fracture numérique recoupe directement les niveaux d’instruction. L’usage de l’ordinateur grimpe à 54,7 % chez les diplômés du secondaire et 41,4 % chez les universitaires, contre 7,8 % seulement chez ceux n’ayant qu’un niveau primaire. Même tendance pour Internet : 60,1 % d’utilisateurs au niveau secondaire, mais 17,9 % seulement au primaire.

Ces écarts suggèrent que l’accès matériel ne suffit pas : l’inclusion numérique passe aussi par la formation et la littératie digitale.

Un défi pour l’équité territoriale

Alors que la Tunisie se prépare à généraliser la 5G et à renforcer la fibre, ces disparités posent une question stratégique : comment faire pour que l’intérieur du pays bénéficie réellement de la révolution numérique ?

La connectivité devient aujourd’hui un levier d’équité sociale, d’accès à l’éducation et d’opportunités économiques. Sans correction de ces inégalités, le risque est de voir se creuser un nouveau fossé : celui entre les citoyens consommateurs du numérique et ceux exclus de la transformation.

Pour une inclusion numérique à plusieurs vitesses

Le Flash TIC 2025 rappelle que les politiques d’inclusion doivent désormais aller au-delà des infrastructures. Il s’agit de renforcer la formation aux compétences numériques, d’encourager la création de contenus locaux et de soutenir les initiatives d’accès communautaire dans les zones à faible connectivité.

La Tunisie dispose des technologies et des réseaux nécessaires. Le véritable enjeu, désormais, est de réduire la fracture des usages.

Walid Naffati & IA

A lire également :

Tunisie : 6 foyers sur 10 disposent d’une Smart TV et 95 % ont au moins un smartphone

Partagez 0 Partages