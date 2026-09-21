Rapport nPerf : Ooredoo affiche la meilleure couverture 4G et 5G en Tunisie

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Le baromètre de la couverture mobile de nPerf, établi à partir de mesures réalisées en conditions réelles entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2026, place Ooredoo en tête en Tunisie pour la couverture 4G comme pour la couverture 5G. L’étude repose sur les données collectées auprès des utilisateurs de l’application nPerf et ne s’appuie pas sur des simulations théoriques de couverture.

Ooredoo en tête au niveau national

Pour la 4G, Ooredoo obtient un score de couverture nPerf de 92,43 %, devant Orange Tunisie avec 91,35 % et Tunisie Telecom avec 91,21 %. Ce score correspond à la moyenne de deux indicateurs : la couverture géographique et la couverture de la population en mobilité.

Dans le détail, Ooredoo affiche une couverture géographique de 87,54 % et une couverture de la population de 97,32 %. Orange atteint respectivement 86,24 % et 96,46 %, tandis que Tunisie Telecom affiche 85,02 % de couverture géographique et 97,39 % de couverture de la population.

En 5G, Ooredoo arrive également en tête au niveau national avec un score de couverture nPerf de 57,44 %, devant Orange à 57,16 % et Tunisie Telecom à 53,86 %.

Ooredoo affiche une couverture géographique 5G de 40,67 % et une couverture de la population de 74,21 %. Orange atteint respectivement 41,33 % et 72,99 %, tandis que Tunisie Telecom affiche 34,36 % et 73,37 %.

Des performances qui varient selon les régions

Si Ooredoo arrive en tête au niveau national, les résultats régionaux montrent une réalité plus nuancée. Selon les régions, Orange et Tunisie Telecom peuvent également arriver en tête sur certains indicateurs de couverture. Le classement national ne doit donc pas être interprété comme une hiérarchie valable sur l’ensemble du territoire.

En 4G, les écarts sont parfois très serrés. Dans le Centre-Est, Ooredoo obtient un score de couverture nPerf de 96,17 %, devant Orange à 95,56 % et Tunisie Telecom à 94,88 %. Dans le Grand Tunis, en revanche, Orange arrive en tête avec 97,99 %, devant Ooredoo à 97,75 % et Tunisie Telecom à 97,05 %.

La situation varie également en 5G. Dans le Grand Tunis, Orange obtient par exemple 62,85 %, contre 61,16 % pour Ooredoo et 57,56 % pour Tunisie Telecom. Dans d’autres régions, les écarts entre opérateurs évoluent selon le territoire et l’indicateur considéré.

Ces résultats montrent que l’expérience de couverture peut varier selon le lieu où se trouve l’utilisateur. Le classement national constitue donc une synthèse des performances observées sur l’ensemble du territoire, tandis que les données régionales permettent une lecture plus précise des différences entre opérateurs.

Une mesure basée sur l’expérience réelle

Le baromètre nPerf se distingue des cartes de couverture traditionnelles des opérateurs. Les chiffres sont issus de mesures effectuées sur le terrain par de véritables utilisateurs, en extérieur comme à l’intérieur, mais également lors de déplacements en voiture ou en train. Les données sont enregistrées par l’application nPerf sur Android et géolocalisées à environ 20 mètres près.

La méthodologie tient également compte de l’absence de signal, considérée comme un résultat à part entière. Chaque opérateur est évalué à partir des parcelles effectivement visitées par ses propres abonnés, et non à partir d’un périmètre commun à l’ensemble des opérateurs.

Pour établir son score de couverture nPerf, l’étude combine la couverture géographique et la couverture de la population en mobilité. La première donne le même poids à chaque parcelle, tandis que la seconde tient compte du nombre d’appareils nPerf observés dans chaque zone afin de mieux refléter les lieux réellement fréquentés par les utilisateurs.

Une couverture 5G encore nettement inférieure à la 4G

Les chiffres nationaux montrent par ailleurs l’écart qui subsiste entre la couverture 4G et la couverture 5G. Alors que les trois opérateurs dépassent 91 % de score de couverture nPerf en 4G, leurs scores 5G se situent entre 53,86 % et 57,44 %.

nPerf rappelle toutefois que la couverture ne constitue pas à elle seule une mesure de la qualité ou du débit d’un réseau. Pour la 5G, toutes les bandes de fréquences utilisées par les opérateurs sont prises en compte. Les bandes basses, notamment 700 MHz, offrent une portée supérieure aux bandes moyennes et hautes, tandis que ces dernières peuvent permettre des débits plus élevés. Les chiffres de couverture doivent donc être considérés parallèlement aux résultats de débit.

Le baromètre nPerf fournit ainsi une photographie de la couverture mobile effectivement rencontrée par les utilisateurs en Tunisie sur une période d’un an. Il complète les cartes théoriques publiées par les opérateurs avec des données issues de mesures réalisées sur le terrain.

Walid Naffati

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