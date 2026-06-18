Rapport UIT 2025 : En Tunisie, un forfait Internet mobile de 5 Go représente 1,53 % du Revenu National Brut par habitant par mois

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L’Union internationale des télécommunications (UIT) a publié ses données statistiques pour l’année 2025 concernant le coût des services de télécommunication à travers le monde. Cette analyse se concentre sur le panier de référence « Haute Consommation » pour la téléphonie mobile, un indicateur standard défini par l’UIT qui inclut 140 minutes de voix, 20 SMS et 5 Go de données mobiles.

L’examen des données permet d’évaluer la situation tarifaire de la Tunisie à l’échelle nationale, puis de la comparer à celle de ses voisins maghrébins et, enfin, à l’ensemble des pays du monde arabe.

Évaluation des indicateurs pour la Tunisie

En Tunisie, le coût nominal de ce panier de référence haute consommation est fixé à 16,80 TND, ce qui équivaut à 5,31 USD.

Pour mesurer l’accessibilité économique relative, l’UIT utilise le ratio du coût de ce forfait par rapport au Revenu National Brut (RNB) mensuel par habitant. En Tunisie, ce forfait représente précisément 1,53 % du RNB par habitant par mois.

À titre de comparaison avec les objectifs internationaux, la Commission du haut débit des Nations Unies a établi un seuil cible fixant le coût des services Internet de base à moins de 2 % du RNB mensuel par habitant afin de limiter la fracture numérique. La Tunisie se positionne en dessous de ce plafond. Au niveau mondial, le pays se classe au 32ème rang des pays affichant le prix en dollars le plus bas sur les 219 pays répertoriés dans la base de données.

Comparaison avec les pays voisins du Maghreb

À l’échelle du Maghreb, les structures tarifaires varient selon le niveau de richesse nationale et les politiques de prix des opérateurs. La Tunisie affiche le deuxième ratio le plus bas de la sous-région en termes de part du RNB par habitant, juste derrière la Libye.

Classement des pays du Maghreb selon le pourcentage du RNB par habitant :

Libye : 0,76 % du RNB (coût nominal : 3,97 USD) Tunisie : 1,53 % du RNB (coût nominal : 5,31 USD) Algérie : 1,62 % du RNB (coût nominal : 7,42 USD) Maroc : 2,15 % du RNB (coût nominal : 7,06 USD) Mauritanie : 3,67 % du RNB (coût nominal : 6,28 USD)

En valeur absolue exprimée en dollars (USD), le panier tunisien (5,31 USD) est le deuxième moins cher de la zone maghrébine après celui de la Libye (3,97 USD). L’Algérie et le Maroc affichent des coûts nominaux respectifs de 7,42 USD et 7,06 USD. Concernant le critère onusien des 2 %, le Maroc et la Mauritanie se situent au-dessus de ce seuil, tandis que la Libye, la Tunisie et l’Algérie restent en deçà.

Comparaison avec le monde arabe

L’élargissement de l’échantillon à l’ensemble du monde arabe (22 pays) montre que la Tunisie se situe à la 8ème position concernant l’accessibilité par rapport au RNB, et à la 5ème position pour ce qui est du tarif brut en dollars.

Le classement par part du RNB met en évidence la prédominance des économies du Conseil de coopération du Golfe (CCG), caractérisées par des revenus par habitant élevés.

Classement du monde arabe selon la part du RNB par habitant :

Qatar : 0,29 % Koweït : 0,64 % Arabie Saoudite : 0,72 % Libye : 0,76 % Oman : 0,83 % Émirats Arabes Unis : 0,85 % Bahreïn : 1,08 % Tunisie : 1,53 % Algérie : 1,62 % Égypte : 1,92 % Maroc : 2,15 % Irak : 2,27 % Mauritanie : 3,67 % Somalie : 4,00 % Jordanie : 4,17 % Liban : 4,69 % République Arabe Syrienne : 5,72 % Comores : 7,36 % Djibouti : 9,57 % Palestine : 10,58 % Soudan : 11,26 % Yémen : 17,29 %

Dans la catégorie des pays non exportateurs de pétrole ou n’appartenant pas au bloc du CCG, la Tunisie affiche le taux d’effort financier lié au RNB le plus faible de la région. Elle devance sur cet indicateur des pays comme l’Égypte (1,92 %), l’Irak (2,27 %) ou la Jordanie (4,17 %). Les taux les plus élevés de la région sont enregistrés au Soudan (11,26 %) et au Yémen (17,29 %).

En termes de coût brut exprimé en dollars, le classement régional des paniers les moins chers se présente ainsi :

Somalie : 2,00 USD

République Arabe Syrienne : 2,86 USD

Égypte : 3,61 USD

Libye : 3,97 USD

Tunisie : 5,31 USD

Synthèse des écarts aux moyennes

À l’échelle globale du monde arabe, la moyenne du coût pour ce profil de consommation s’établit à 13,44 USD, contre 5,31 USD observés sur le marché tunisien. De même, l’impact moyen sur le RNB par habitant dans la région est de 4,23 %, contre 1,53 % en Tunisie.

Ces indicateurs chiffrés de l’UIT pour 2025 traduisent une structure de prix sur le marché tunisien des télécoms qui maintient les tarifs de ce panier de référence en dessous des moyennes régionales et globales.

Walid Naffati

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