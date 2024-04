Regain de forme pour le marché des smartphones au premier trimestre de 2024

Partagez 0 Partages

Le marché des smartphones semble reprendre du poil de la bête. Selon le Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d’International Data Corporation (IDC), les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 7,8% au premier trimestre 2024, soit 289,4 millions d’unités vendues dans le monde.

Les chiffres indiquent une redynamisation de la machine, bien que de nombreux défis macroéconomiques subsistent sur de nombreux marchés. Selon, IDC, il s’agit du troisième trimestre consécutif de croissance en termes d’expéditions sur le marché mondial des smartphones.

« Alors qu’Apple a réussi à s’emparer de la première place à la fin de l’année 2023, Samsung s’est réaffirmé avec succès en tant que premier fournisseur de smartphones au premier trimestre de 2024. IDC s’attend à ce que ces deux entreprises maintiennent leur emprise sur le haut de gamme du marché, mais la résurgence de Huawei en Chine, ainsi que les gains notables de Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus, et Vivo vont probablement pousser les deux géants à chercher des domaines d’expansion et de diversification. Au fur et à mesure de la reprise, nous verrons probablement les grandes entreprises gagner des parts de marché tandis que les petites marques lutteront pour se positionner », selon un responsable de la firme.

D’après les chiffres d’IDC, Samsung a expédié 60,1 millions d’unités au premier trimestre de 2024 s’accaparant ainsi 20,8% de parts de marché. Apple arrive deuxième avec 50,1 millions d’unités expédiées soit 17,3% de parts de marché. Xiaomi est troisième avec 40,8 millions d’unités vendues, soit 14,1% de parts de marché.

