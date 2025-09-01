En bref

Rentrée 2025 : Ooredoo booste ses offre fibre et 5G pour la maison

À l’occasion de la rentrée scolaire 2025/2026, ooredoo lance “Home Connectivity”, un éventail d’offres variées : Internet fixe fibré ou 5G. Parmi les solutions proposés : Fibre Box avec un répéteur Wi-Fi gratuit pour les débits 50Mbps et plus. Intégré dans l’offre : douze mois d’abonnement à Shahid VIP, ainsi qu’une installation gratuite avec un engagement de 12 ou 24 mois.

Pour les foyers situés dans les zones couvertes par sa 5G, Ooredoo propose le Fixe JDID 5G avec connexion illimitée, sans ligne fixe, et un choix de débits allant de 30 à 100 Mbps.

Plus d’informations sur le site de ooredoo : ooredoo.tn

D’après communiqué

#secondary





