Roni Tohme, nouveau DG de Ooredoo Algérie

Partagez 0 Partages

Le groupe de télécommunications qatari, Ooredoo, a annoncé le 1er août 2023, la nomination de Roni Tohme, à la tête de Ooredoo Algérie.

Le nouveau directeur général de Ooredoo Algérie est doté de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des télécommunications et de la finance. Avant sa nomination à la direction générale de l’opérateur, il était directeur financier et a fortement contribué à la transformation de l’entreprise et sa rentabilité, selon un communiqué du groupe.

Avant de rejoindre Ooredoo Algérie, Roni Tohme a occupé plusieurs postes au sein de plusieurs entreprises telles que Areeba, Africell, MTN, Airtel et Axiata Group. Il est riche d’une expertise en fusions et d’acquisitions, Towerco et transformation des entreprises. Il est diplômé en finance et administration des affaires de l’Université américaine de Beyrouth et de Walden University aux États-Unis.

NJ