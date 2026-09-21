En bref

Routeurs Wi-Fi : une étude pointe le manque de transparence des fabricants sur les données collectées

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Les routeurs Wi-Fi constituent le point d’entrée de nombreux appareils connectés au sein des foyers, mais leurs fabricants restent particulièrement peu transparents sur les données susceptibles d’être collectées. C’est le constat d’une analyse publiée par Cybernews, portant sur les politiques de confidentialité de 25 marques de routeurs destinés au marché américain.

L’étude relève notamment que les 25 fabricants analysés ne précisent pas clairement s’ils enregistrent les requêtes DNS. Ces données peuvent notamment révéler les domaines consultés par les utilisateurs. Cybernews indique également que 20 des 25 fabricants ne précisent pas si leurs équipements effectuent une inspection approfondie du trafic réseau, ou DPI (Deep Packet Inspection).

La situation est différente concernant les données personnelles classiques. Selon l’étude, 84 % des marques indiquent collecter une adresse e-mail et 84 % un nom de compte. Par ailleurs, 23 fabricants sur 25 ne précisent pas clairement s’ils collectent les identifiants des réseaux Wi-Fi environnants, comme les SSID et BSSID.

Des politiques de confidentialité souvent trop générales

Cybernews estime que le principal problème réside dans l’utilisation de politiques de confidentialité générales couvrant plusieurs produits et services d’un même fabricant, plutôt que de documents spécifiques aux routeurs. Dans certains cas, les informations pertinentes ne seraient accessibles qu’après l’achat, l’enregistrement ou la configuration de l’équipement.

L’analyse attribue un score compris entre 0 et 66 aux fabricants en fonction du niveau de transparence de leurs politiques sur 22 types de données. Un score élevé correspond à davantage de données explicitement collectées ou non spécifiées. D-Link obtient ainsi 56 points, suivi d’Omada (TP-Link) avec 55 et d’Amazon Eero avec 53. ASUS obtient le score le plus faible de l’échantillon avec 34 points.

Cybernews précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’un audit technique des routeurs. L’étude examine uniquement les informations publiées dans les politiques de confidentialité et ne vérifie pas directement le comportement des firmwares, le trafic réseau ou la télémétrie réellement envoyée vers les serveurs des fabricants.

Pour les utilisateurs, l’étude met donc surtout en évidence un problème de transparence : les politiques de confidentialité disponibles ne permettent pas toujours de déterminer précisément quelles informations peuvent être collectées par un routeur et ses services associés.

Lire l’étude complète de Cybernews.

D’après communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

2.8K
En bref

5G en Tunisie : 20 % de débit médian en moins pour l’ensemble des utilisateurs, la 4G seule recule de 28 %





2.6K
L'actuTHD

Reuters Digital News Report 2026 : les plateformes, les créateurs et l’IA contrôlent désormais l’accès à l’information
2.6K
En bref

Cyclop OS 4.0 : Un ingénieur tunisien lance un système d’exploitation souverain taillé pour l’Afrique et l’Europe
2.5K
En bref

Oussama Essamet nommé comme Administrateur Délégué de Topnet
2.5K
En bref

Le Rwanda et Planet lancent un programme national de données satellitaires
2.5K
En bref

Télécoms : la fraude entre dans une nouvelle ère avec la 5G et l’IA, les opérateurs revoient leurs stratégies de défense
2.3K
En bref

L’agence Bilsimaging lancent une enquête sur les outils IA et l’automatisation en Tunisie
2.3K
Non classé

Entreprises : les enseignements de HPE pour passer de l’expérimentation à l’IA à grande échelle
2.2K
En bref

6G et réseaux privés : l’API de Cumucore valide le roaming local sans détournement de trafic
2.1K
En bref

Pas d’IA, mais plus d’inclusivité : Ce que change la mise à jour LibreOffice 26.8
2.1K
En bref

La Tunisie 3e des performances mobiles parmi les pays à revenu par habitant comparable
2.1K
En bref

Telefónica renforce la connectivité sur plus de 2 700 sites pour soutenir l’éclipse solaire
2.1K
En bref

NGMN appelle à une harmonisation de l’industrie pour libérer le potentiel de l’IA agentique pour les réseaux mobiles autonomes
2.0K
En bref

Satellites en orbite basse : la GSMA appelle les régulateurs à adapter leurs règles face aux nouveaux services de connectivité
1.8K
En bref

DuploCloud intègre le programme Startup Perks de Google Cloud pour booster les jeunes pousses de l’IA
1.8K
En bref

SK Telecom lance une société de développement commercial dédiée aux centres de données IA
1.8K
En bref

Moins de vues, mais une audience mieux ciblée : ce qui change sur LinkedIn en 2026
1.8K
L'actuTHD

DigiClub Ep195 – Stratégies, Branding et Human Connection : Comment dominer le Marketing B2B ?
1.7K
En bref

Tunisie : 48% des internautes utilisent l’IA et 37% achètent en ligne
1.7K
En bref

Protection des enfants en ligne : l’UNICEF appelle la Tunisie à aller au-delà de l’interdiction des réseaux sociaux
To Top