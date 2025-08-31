Rwanda mise sur l’IA pour moderniser l’agriculture en faveur des exploitants familiaux

Partagez 0 Partages

Le Rwanda explore activement les apports de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine agricole afin de renforcer la durabilité, la productivité et la résilience de son secteur, notamment chez les petits exploitants.

Mkulima GPT : un chatbot localisé en langues africaines

Initiée par Theofrida Muginga, étudiante à l’Université du Rwanda, Mkulima GPT est une plateforme mêlant intelligence artificielle et Internet des objets (IoT), conçue pour diagnostiquer les maladies des cultures et offrir des conseils agricoles adaptés aux réalités locales. Le chatbot, disponible via un site internet et WhatsApp, couvre des sujets tels que la préparation du sol, les maladies du maïs ou les pratiques post-récolte. Il sera lancé officiellement en décembre, après une phase de test incluant des retours d’agriculteurs, d’experts agricoles et d’experts en IA.

PSTA 5 : IA et IoT au service de la transformation agricole

Le gouvernement rwandais a également dévoilé son cinquième Plan stratégique de transformation agricole (PSTA 5), qui repose sur l’intégration de technologies innovantes telles que l’IA et l’IoT pour moderniser les pratiques agricoles. Parmi les applications envisagées figurent :

l’agriculture de précision via des systèmes d’irrigation intelligents ;

l’analyse prédictive des rendements et la détection automatisée des parasites ;

un suivi performant des données agricoles grâce aux capteurs, drones et satellites.

Les objectifs affichés du PSTA 5 sont ambitieux : une croissance annuelle de la production agricole de 6,5 %, la création de plus de 644 000 emplois hors exploitation, une implication accrue des femmes (72 % de participation visée) et des retombées économiques estimées à plus de 1,54 milliard USD de recettes à l’export.

Enjeux et perspectives

Malgré ces avancées, plusieurs défis demeurent : infrastructures numériques limitées en zones rurales, coût élevé des technologies agricoles, formation des exploitants à ces outils et protection des données. L’adoption à grande échelle de ces innovations dépendra de la capacité du Rwanda à lever ces obstacles.

