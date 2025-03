SAFRAN soutient l’innovation en Tunisie avec l’appui de Business France

Partagez 0 Partages



SAFRAN Tunisie annonce le lancement de la Troisième édition de son programme phare d’Innovation ouverte : « SAFRAN TUNISIA INNOVATION SHAKER » en collaboration avec Business France.

Après le succès des éditions précédentes, qui ont exploré les enjeux du bâtiment du futur de et des nouvelles dynamiques de la Supply Chain résiliente, technologique et durable, cette nouvelle édition s’inscrit dans une vision ambitieuse : favoriser l’harmonie entre l’Homme et la Machine Intelligente.

En tant qu’acteur clé du codéveloppement économique et de la coopération franco- tunisienne, Business France Tunisie soutient activement cette initiative qui vise à renforcer l’écosystème d’innovation local et à encourager les synergies entre industries, startups et talents tunisiens.

SAFRAN TUNISIA INNOVATION SHAKER est un véritable Accélérateur d’Innovation au service des startups tunisiennes et aussi un espace d’expérimentation dynamique offrant plusieurs opportunités :

L’opportunité d’Explorer des opportunités de collaboration avec l’industrie Aéronautique

L’opportunité d’Évaluer leurs solutions face à des cas d’usage concrets et des besoins réels

L’opportunité de Bénéficier d’un accompagnement sur mesure pour accroître leur maturité et développer leurs innovations

L’édition SAFRAN TUNISIA INNOVATION SHAKER 2025 se concentre sur l’identification et l’accompagnement de solutions technologiques innovantes. Trois axes d’Innovation ont été identifiés, visant à créer un futur harmonieux entre l’Homme et la Machine intelligente :

Une harmonie ayant pour objectif un futur où la machine intelligente est au service de l’Homme, améliorant son quotidien et en aucun cas ne le remplace. Imaginons une machine intelligente au service de l’humain, allégeant son quotidien et minimisant les tâches répétitives, qu’elles soient mentales ou physiques. Une harmonie qui inspire la proactivité : Grâce à un équilibre parfait entre technologie et intelligence humaine, nous pouvons prendre des décisions éclairées, anticiper l’avenir et transformer notre environnement de manière planifiée. Une harmonie qui mène vers une Supply Chain Responsable : La synergie entre les compétences humaines et les technologies avancées, telles que l’intelligence artificielle, la robotique et l’Internet des objets, permet de créer des chaînes d’approvisionnement plus durables et efficaces dans le respect des valeurs environnementales.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 23 avril 2025 en cliquant ici.

Source : Communiqué