Samsung dévoile la série Galaxy S25, intégrant l’IA au cœur de l’expérience utilisateur

Partagez 0 Partages

Samsung Electronics a présenté ses nouveaux smartphones, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, marquant une étape significative dans l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) au sein des appareils mobiles. Ces modèles, équipés d’agents IA multimodaux, visent à transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur téléphone et leur environnement.

La série Galaxy S25 est dotée du processeur Snapdragon® 8 Elite pour Galaxy, spécialement optimisé pour offrir une puissance de calcul accrue, notamment pour les tâches d’IA locales. Le moteur ProVisual Engine améliore les capacités photographiques, tandis que l’interface One UI 7 propose des expériences personnalisées basées sur les préférences de l’utilisateur, tout en garantissant la confidentialité des données via Knox Vault.

Les agents IA multimodaux permettent au Galaxy S25 d’interpréter le texte, la parole, les images et les vidéos pour des interactions plus intuitives. La fonction Circle to Search de Google facilite la recherche d’informations directement depuis l’écran, tandis que des outils comme Call Transcript et Writing Assist améliorent la productivité en simplifiant la gestion des appels et des notes.

Le Galaxy S25 introduit la cryptographie post-quantique pour protéger les données contre les futures menaces liées à l’informatique quantique. Le système Knox Matrix offre une surveillance centralisée de la sécurité pour les appareils connectés, renforçant la protection contre le vol et les accès non autorisés.

Avec une augmentation des performances allant jusqu’à 40 % pour le traitement IA, le Galaxy S25 excelle dans les tâches exigeantes. Le système photo, équipé d’un capteur ultra-large de 50 MP et d’un enregistrement HDR 10 bits, permet des clichés détaillés même en conditions de faible luminosité. Des outils comme Audio Eraser et Virtual Aperture offrent des fonctionnalités d’édition avancées, autrefois réservées aux professionnels.

La série Galaxy S25 adopte une approche écologique, intégrant de l’aluminium armé recyclé et des batteries fabriquées à partir de cobalt recyclé. Le modèle Ultra, avec son cadre en titane et son verre Gorilla® Armor 2, allie résistance et légèreté.

Engagement en faveur de la longévité Samsung s’engage à fournir sept ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité, assurant une utilisation optimale et sécurisée sur le long terme.

Source : Communiqué