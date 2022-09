Sanofi initie une collaboration avec StartUp Village

Partagez 1 Partages

Les laboratoires Sanofi tunisie ont initié une collaboration avec StartUp Village en présence des médias et des représentants des deux organismes.

Convaincu par l’apport de l’entreprenariat et l’innovation, Sanofi Consumer Healthcare a initié, aujourd’hui, jeudi 1er septembre 2022, une collaboration avec StartUp Village.

Ce partenariat traduit l’engagement de Sanofi dans le soutien à la nouvelle génération d’entrepreneurs et son appui aux jeunes tunisiennes et tunisiens. Il offre aux deux parties la possibilité d’échanger les expertises dans différents domaines.

Cette collaboration fera de Sanofi Consumer Healthcare le référent santé du StartUp Village etexprime son engagment social en Tunisie et pour la Tunisie.

À travers cette collaboration, Sanofi Consumer Healthcare pourrait s’inspirer des technologies innovantes dans le secteur de la santé et élaborer une démarche proactive au service du patient et du consommateur.

L’union de la science et de la technologie apporte au consommateur et au patient, dans le cadre de l’autosoin responsable, un support au-delà du médicament aidant les individus à mener une vie plus saine et plus épanouie.

Communiqué