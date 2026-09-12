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Santé en Tunisie : l’accès aux spécialistes reste très inégal selon les régions

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Une cartographie publiée par Sina Connect met en évidence de fortes disparités territoriales dans l’accès aux médecins spécialistes en Tunisie. L’étude croise les données de plus de 19 900 médecins et 2 300 pharmacies avec les 264 délégations du pays et les données du recensement de 2024.

Le cas le plus marqué est celui de Dhiba, dans le gouvernorat de Tataouine. Pour les 13 spécialités médicales étudiées, aucun spécialiste n’est disponible à moins de 100 kilomètres, avec une distance moyenne de 118 kilomètres. À Tozeur, la délégation de Hazoua se trouve à plus de 209 kilomètres du rhumatologue le plus proche.

L’étude relève également que six gouvernorats ne disposent d’aucun neurologue référencé : Kébili, Tozeur, Kasserine, Tataouine, Siliana et Le Kef. Ils représentent environ 1,41 million d’habitants, soit près de 12 % de la population tunisienne. Six autres gouvernorats sont dépourvus de rhumatologue référencé.

À l’inverse, l’accès aux soins de base apparaît nettement plus homogène. Les 264 délégations sont situées à moins de 16 kilomètres d’un médecin généraliste, avec une distance moyenne de 2,8 kilomètres. La distance moyenne jusqu’à une pharmacie est de 3,3 kilomètres.

Selon Sina Connect, le secteur public ne compense par ailleurs pas systématiquement l’absence de spécialistes dans le privé. À Tozeur, par exemple, la distance au rhumatologue le plus proche atteint 181 kilomètres tous secteurs confondus et 239 kilomètres en ne considérant que les établissements publics.

L’étude souligne enfin le potentiel de la télémédecine, de la téléexpertise et de l’intelligence artificielle pour réduire l’impact de ces disparités géographiques, sans remplacer le spécialiste. Elle cite notamment le programme Nejda du ministère de la Santé, qui a enregistré plus de 3 000 patients et 2 280 interventions durant sa première année.

La cartographie précise que les distances sont calculées à vol d’oiseau entre le centre de chaque délégation et le praticien le plus proche. L’absence d’un spécialiste signifie qu’aucune entrée n’était référencée dans la base de Sina Connect au moment de l’analyse.

D’après communiqué

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