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Santé numérique : Sina Connect lance un assistant IA qui parle en “Derja” tunisienne

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La startup Sina Connect vient de franchir une étape clé dans la simplification du parcours de soins en Tunisie avec le lancement d’un assistant médical intelligent capable d’interagir nativement en dialecte tunisien.

Face aux difficultés souvent rencontrées par les patients, la diaspora et les touristes médicaux pour s’orienter dans le système de santé, Sina Connect propose une réponse technologique inclusive et accessible. Conçue par une équipe d’experts tunisiens en Data et Intelligence Artificielle, cette solution mise sur l’accessibilité universelle en s’intégrant directement là où se trouvent déjà les utilisateurs.

Une interface centrée sur l’usage quotidien

Contrairement aux applications mobiles classiques qui imposent des étapes de téléchargement, Sina Connect s’appuie sur les plateformes Meta (Messenger/WhatsApp), utilisées par 8 millions de Tunisiens. L’assistant comprend naturellement le français, l’arabe standard, l’anglais, et surtout la Derja tunisienne, qu’elle soit écrite en alphabet arabe ou latin (arabe tchat).

Les indicateurs de performance soulignent un succès immédiat : en moins d’un mois, la solution a déjà généré plus de 2 000 interactions.

Fiabilité et éthique médicale

Dans un contexte où les réseaux sociaux sont saturés d’informations non vérifiées, Sina Connect se positionne comme un tiers de confiance proposant des données structurées et vérifiées.

L’équipe fondatrice insiste sur une limite claire :

“Nous croyons fermement qu’aucune machine ne peut remplacer un médecin. Notre rôle se limite strictement à faciliter la vie du citoyen en fiabilisant l’accès à l’information, pour permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur l’essentiel : leurs patients.”

L’outil, qui ne collecte aucune donnée médicale privée, se concentre exclusivement sur l’orientation géographique et la mise en relation.

Déploiement stratégique

Après le succès sur Messenger, la plateforme a déployé son site web sinaconnect.tn intégrant des fonctionnalités de cartographie dynamique pour localiser les médecins à proximité. Une extension du service par téléphone est également prévue pour inclure les populations moins familières avec les interfaces numériques.

D’après communiqué

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