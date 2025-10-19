Sateliot et l’ESA lancent un projet pour se libérer du GPS et ouvrir la 6G satellitaire à la Défense

Partagez 0 Partages

L’opérateur espagnol Sateliot a annoncé le lancement, en partenariat avec l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’entreprise GMV, d’un projet de recherche et développement baptisé FreeGNSSNetwork. Ce programme vise à permettre la connexion directe entre satellites et objets connectés sans dépendre des systèmes de navigation comme le GPS, ouvrant la voie à une nouvelle génération de services IoT pour les secteurs civil et de la défense.

Jusqu’à présent, les constellations de satellites en orbite basse (LEO) dépendaient des signaux GNSS pour assurer la localisation des terminaux, ce qui augmentait la consommation d’énergie et les coûts des appareils. Grâce à de nouveaux algorithmes développés avec l’ESA, Sateliot entend supprimer cette dépendance : les terminaux pourront calculer leur position directement à partir des signaux émis par les satellites, tout en maintenant une connexion stable, même dans des environnements dits “GNSS-denied” (zones où le GPS est brouillé ou indisponible).

Le système offrirait une précision de positionnement d’environ 10 mètres et une synchronisation temporelle de 50 nanosecondes, soit 0,00000005 seconde. Des tests sont actuellement en cours dans des laboratoires reproduisant les conditions réelles de communication spatiale, avant une démonstration en orbite avec des prototypes.

Pour Jaume Sanpera, cofondateur et PDG de Sateliot, ce projet marque « un tournant pour l’industrie spatiale européenne et positionne l’Espagne comme un pôle de référence en innovation satellitaire ». Il s’inscrit aussi dans la contribution de Sateliot au développement des normes 6G au sein du 3GPP, en vue d’une meilleure intégration entre réseaux terrestres et spatiaux.

Source : Communiqué

