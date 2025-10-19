En bref

Sateliot et l’ESA lancent un projet pour se libérer du GPS et ouvrir la 6G satellitaire à la Défense

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

L’opérateur espagnol Sateliot a annoncé le lancement, en partenariat avec l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’entreprise GMV, d’un projet de recherche et développement baptisé FreeGNSSNetwork. Ce programme vise à permettre la connexion directe entre satellites et objets connectés sans dépendre des systèmes de navigation comme le GPS, ouvrant la voie à une nouvelle génération de services IoT pour les secteurs civil et de la défense.

Jusqu’à présent, les constellations de satellites en orbite basse (LEO) dépendaient des signaux GNSS pour assurer la localisation des terminaux, ce qui augmentait la consommation d’énergie et les coûts des appareils. Grâce à de nouveaux algorithmes développés avec l’ESA, Sateliot entend supprimer cette dépendance : les terminaux pourront calculer leur position directement à partir des signaux émis par les satellites, tout en maintenant une connexion stable, même dans des environnements dits “GNSS-denied” (zones où le GPS est brouillé ou indisponible).

Le système offrirait une précision de positionnement d’environ 10 mètres et une synchronisation temporelle de 50 nanosecondes, soit 0,00000005 seconde. Des tests sont actuellement en cours dans des laboratoires reproduisant les conditions réelles de communication spatiale, avant une démonstration en orbite avec des prototypes.

Pour Jaume Sanpera, cofondateur et PDG de Sateliot, ce projet marque « un tournant pour l’industrie spatiale européenne et positionne l’Espagne comme un pôle de référence en innovation satellitaire ». Il s’inscrit aussi dans la contribution de Sateliot au développement des normes 6G au sein du 3GPP, en vue d’une meilleure intégration entre réseaux terrestres et spatiaux.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

3.3K
En bref

Rentrée 2025 : Ooredoo booste ses offre fibre et 5G pour la maison





2.7K
En bref

Stéphane Varret nommé Directeur Général d’Orange Tunisie
2.0K
L'actuTHD

5G en Tunisie : Ookla confirme un bond spectaculaire des performances mobiles
2.0K
Non classé

Au Maroc, les PME sont en première ligne face à des logiciels malveillants déguisés en outils professionnels
1.7K
L'actuTHD

L’IA tue le Web classique : -52 % de trafic, ChatGPT et Gemini font plonger les sites pendant que Reddit s’envole
1.7K
En bref

5G en Algérie : les cartes d’Ookla révèlent une couverture déjà visible avant le lancement officiel
1.5K
En bref

UIT: Un investissement de 2,6 à 2,8 billions USD nécessaire pour connecter toute l’humanité d’ici 2030
1.5K
En bref

THD lance une grande enquête nationale sur la satisfaction des clients télécom en Tunisie
1.5K
L'actuTHD

Rapport INS : à l’ère de la 5G et de la fibre optique, les régions intérieures de la Tunisie sont de plus en plus isolées d’Internet
1.4K
L'actuTHD

Paiements en Tunisie : le mobile explose, les cartes ralentissent au 1er semestre 2025
1.4K
L'actuTHD

L’IA générative en entreprise fait exploser le shadow IT, selon le MIT
1.3K
L'actuTHD

Tunisie : la 5G stimule un chiffre d’affaires record de 329 MDT pour les 3 opérateurs en août 2025
1.3K
En bref

Cybersécurité : En 2024, la Tunisie a comptabilisé 23 millions de menaces détectées
1.2K
En bref

Algérie Télécom atteint 2,4 millions d’abonnés à la fibre optique
1.2K
L'actuTHD

Réseaux programmables haute performance : Ericsson dessine l’après « best effort »
1.2K
L'actuTHD

SaaS : la dépense repart, l’IA accélère les coûts et complique la gouvernance
1.2K
L'actuTHD

Etude Microsoft basée sur les données de Copilote : l’IA menace plusieurs métiers, mais épargne le travail manuel
1.2K
En bref

Maroc : le lancement de la 5G prévu d’ici fin 2025, avec le football en catalyseur
1.2K
L'actuTHD

Les États-Unis appuient l’extension de Medusa (dont Tunisie Telecom y sera reliée) vers la côte atlantique de l’Afrique
1.1K
En bref

Streaming : l’Afrique en pleine expansion, Orange et Synamedia misent sur le multi-CDN
To Top