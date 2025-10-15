En bref

Sateliot et Nordic réalisent une première mondiale : une connexion 5G IoT établie directement depuis l’espace

Sateliot, opérateur européen de télécommunications par satellite spécialisé dans l’Internet des objets (IoT) 5G, vient de franchir une étape historique : la première transmission 5G IoT au monde entre un appareil cellulaire IoT standard et un satellite en orbite basse (LEO) de sa constellation, qui offre une couverture mondiale.

Cette avancée marque un tournant dans l’histoire de la connectivité. Elle démontre l’interopérabilité totale entre les réseaux terrestres et satellitaires, prouvant que des appareils IoT conçus pour les infrastructures mobiles existantes peuvent se connecter à des réseaux spatiaux sans aucune modification matérielle.

Grâce à cette réussite, Sateliot rend possible une couverture véritablement mondiale pour les opérateurs télécoms et permet à tout fournisseur de services IoT d’étendre sa portée, indépendamment de la disponibilité d’infrastructures terrestres.

La démonstration a consisté à envoyer un message de bout en bout à l’aide du module IoT cellulaire nRF9151 de Nordic Semiconductor – la solution IoT cellulaire la plus économe en énergie du marché. Sans aucune modification, ce module s’est connecté avec succès à la constellation LEO de Sateliot, reproduisant l’expérience d’itinérance transparente déjà offerte par les réseaux mobiles terrestres.

Le projet a été développé en collaboration avec Nordic Semiconductor, leader mondial des solutions de connectivité sans fil basse consommation, et Gatehouse Satcom, acteur de référence dans les logiciels de communication satellitaire 5G. Ensemble, ils ont validé la solution de bout en bout conformément à la norme 5G NB-IoT Release 17.

Un nouveau chapitre pour l’IoT mondial

Cette avancée ouvre la voie à une nouvelle génération de services IoT dans des secteurs tels que la logistique, l’agriculture, la surveillance environnementale, les infrastructures critiques ou encore la défense. Désormais, les 80 % du globe non couverts par les réseaux terrestres – océans, déserts et zones isolées – pourront bénéficier de communications abordables et résilientes.

Une première technologique européenne

En prouvant pour la première fois que des capteurs IoT standards et peu coûteux peuvent se connecter directement depuis l’espace, Sateliot place l’Europe à l’avant-garde des technologies satellitaires et 5G. Cette avancée démocratise l’accès à la connectivité IoT, réduit les coûts et renforce les objectifs européens de compétitivité, de sécurité et d’autonomie stratégique dans les télécommunications de nouvelle génération.

Sur le plan commercial, Sateliot affiche déjà une solide traction : l’entreprise a signé des contrats récurrents d’une valeur de 250 millions d’euros avec plus de 450 clients répartis dans plus de 50 pays, et prévoit d’atteindre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030.

« Nous faisons face à une avancée technologique, commerciale et stratégique comparable à la première connexion de Starlink avec un téléphone mobile », a déclaré Jaume Sanpera, PDG et cofondateur de Sateliot. « Cette réussite prouve que l’Europe peut, elle aussi, mener la démocratisation de la connectivité depuis l’espace. »

De son côté, Øyvind Birkenes, vice-président exécutif chez Nordic Semiconductor, a souligné :

« L’absence d’une couverture mondiale harmonisée freinait depuis des années les marchés de l’IoT et du M2M. Grâce à cette avancée, il sera désormais possible de concevoir des appareils à faible consommation d’énergie avec connectivité satellite et d’accélérer leur déploiement dans de nombreux cas d’usage clés. »

Enfin, Jesper Noer, vice-président commercial de Gatehouse Satcom, a ajouté :

« Nous sommes honorés de participer à cette étape décisive. Sateliot est un pionnier du secteur de l’IoT par satellite et cette coopération démontre qu’une technologie standardisée peut véritablement déplacer des montagnes. »

À propos de Sateliot

Sateliot déploie la première constellation de satellites LEO basée sur le standard 5G, permettant à des appareils NB-IoT commerciaux non modifiés de se connecter directement depuis l’espace. Cette innovation intègre de manière fluide les réseaux terrestres et satellitaires pour offrir des solutions IoT abordables et universelles, conformément à la mission de Sateliot : démocratiser l’accès mondial à l’Internet des objets.

