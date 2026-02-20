Sateliot et PLD Space signent la première mission spatiale privée 100 % espagnole

Partagez 0 Partages



L’écosystème spatial européen franchit une nouvelle étape. Sateliot et PLD Space ont signé leur premier contrat commercial pour le lancement de deux satellites Tritó via une mission dédiée du lanceur MIURA 5, prévue en 2027. Ce contrat marque une première historique : la toute première mission spatiale privée intégralement espagnole, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la fabrication au lancement, jusqu’aux opérations et à la commercialisation.

La mission prévoit le déploiement en orbite basse de deux satellites Tritó d’environ 160 kg chacun. Ces satellites de nouvelle génération visent à renforcer la capacité et la performance des services 5G Direct-to-Device, permettant une connectivité directe entre l’espace et les terminaux mobiles.

Au-delà de l’IoT, Sateliot annonce des capacités élargies vers la voix et la vidéo via le standard 5G, avec des applications critiques pour la sécurité, la protection civile et la défense. L’objectif est d’assurer une connectivité résiliente lorsque les réseaux terrestres sont indisponibles.sa

MIURA 5, un lanceur européen stratégique

Le vol sera assuré par MIURA 5, lanceur orbital réutilisable à deux étages développé par PLD Space. L’intérêt d’une mission dédiée est stratégique pour Sateliot, qui évite ainsi le partage de lancement avec d’autres clients et bénéficie de conditions optimisées pour le déploiement de son infrastructure.

Pour PLD Space, cette signature valide son positionnement comme acteur clé de la souveraineté technologique européenne dans le transport spatial. Fondée en 2011 et basée à Elche, l’entreprise dispose d’infrastructures en Espagne, en Guyane française et à Oman.

Un signal fort pour la souveraineté européenne

Fondée en 2017, Sateliot revendique l’exploitation du premier centre satellitaire 5G européen et le déploiement d’une constellation LEO compatible avec les standards 5G. En choisissant un lanceur national, l’entreprise met en avant les notions d’autonomie et de souveraineté européenne.

Dans un contexte où la connectivité satellitaire devient un enjeu stratégique mondial, cette alliance illustre la montée en puissance des acteurs privés européens face aux géants américains et asiatiques.

