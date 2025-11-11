Sateliot inaugure à Barcelone le premier centre européen de développement de satellites 5G pour sa nouvelle constellation

Partagez 0 Partages



Sateliot, opérateur leader en télécommunications satellitaires 5G IoT, a inauguré aujourd’hui à Barcelone le premier centre européen de développement de satellites 5G. Cette nouvelle installation marque le début de sa phase industrielle et concrétise le leadership et la souveraineté technologique de l’Europe dans la connectivité 5G IoT depuis l’espace. Le projet a également permis la création de plus de 50 emplois hautement qualifiés, doublant ainsi les effectifs de Sateliot en un an.

Situé dans les nouveaux locaux de l’entreprise au cœur de Barcelone, il s’agit du premier centre en Europe dédié à la conception, au développement et à la vérification de satellites 5G selon les standards communs à tous les opérateurs mobiles (3GPP). Son lancement constitue un levier économique et technologique de premier plan pour la Catalogne et l’Espagne, qui s’affirment comme un pôle mondial du secteur spatial émergent, dit New Space.

L’inauguration s’est tenue en présence de M. Salvador Illa, président du gouvernement de Catalogne ; M. Javier López, vice-président du Parlement européen ; M. Carlos Prieto Gómez, délégué du gouvernement espagnol en Catalogne ; et M. Juan Carlos Cortés, directeur de l’Agence spatiale espagnole (AEE), parmi d’autres autorités. Leur présence témoigne du soutien institutionnel de la Catalogne, de l’Espagne et de Bruxelles à ce projet stratégique.

Ce soutien souligne l’importance d’une initiative qui renforce l’autonomie technologique de l’Europe dans des domaines critiques tels que la sécurité, la défense et les communications. Il y a à peine un mois, Sateliot avait déjà marqué l’histoire en réalisant la première connexion directe 5G-IoT au monde depuis l’espace avec des appareils IoT standards.

Une nouvelle génération de satellites

Le centre comprend, entre autres installations, une salle blanche de 100 m², une salle de contrôle des missions et un laboratoire. C’est là que sera conçu le prototype de la nouvelle génération de satellites Sateliot, baptisée Tritó, en hommage au triton du Montseny, une espèce amphibienne endémique de Catalogne. Un clin d’œil à une technologie 100 % conçue à Barcelone.

Ces nouveaux satellites, longs de près de quatre mètres et pesant 150 kilogrammes, marquent une avancée majeure en capacité et en performance grâce à la puissance accrue de leurs charges utiles. Ils fourniront non seulement une connectivité pour les objets connectés (IoT), mais aussi des services de données, de voix et de vidéo pour les téléphones mobiles. De plus, leur conception à double usage permettra le déploiement d’applications critiques en matière de sécurité, de protection civile et de défense.

Soutien des investisseurs

Le noyau d’actionnaires de Sateliot – composé du gouvernement espagnol (via Sepides et la Société espagnole de transformation technologique, SETT), d’Indra, de Cellnex, de Global Portfolio Investments et du fonds Hyperion – soutient pleinement la stratégie et les ambitions de croissance de l’entreprise.

Le plan d’affaires de Sateliot vise 1 milliard d’euros de revenus d’ici 2030. La phase commerciale débutera en 2026, avec un premier portefeuille de 500 clients, et s’étendra rapidement grâce aux opérateurs mobiles qui intégreront l’itinérance satellitaire. L’entreprise a déjà six satellites en orbite, dont les quatre derniers lancés en août 2024, et prévoit d’en envoyer cinq supplémentaires en 2026.

Selon Jaume Sanpera, PDG de Sateliot :

« Aujourd’hui, nous inaugurons un nouveau chapitre de l’histoire de notre entreprise. Un chapitre où la Catalogne, l’Espagne et l’Europe montrent leur alignement pour diriger la connectivité 5G depuis l’espace – avec une technologie propre et une ambition mondiale. Nous avançons avec une feuille de route claire : des standards 3GPP, une intégration complète avec les opérateurs mobiles, une couverture mondiale et des services fonctionnant parfaitement, que ce soit au port de Rotterdam, dans les Pyrénées ou au milieu de l’Atlantique – et surtout, en temps réel. »

