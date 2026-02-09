Sateliot intègre la technologie d’UARX Space pour le déploiement en orbite de son satellite 5G Tritó

Partagez 0 Partages

Sateliot a conclu un accord stratégique avec la société espagnole UARX Space en vue d’intégrer un anneau de séparation avancé pour le déploiement en orbite de son nouveau satellite Tritó.

Dans le cadre de ce partenariat, UARX Space fournira des anneaux de séparation de la famille SAU&RON, une technologie conçue pour garantir une libération précise, contrôlée et sécurisée des satellites une fois en orbite. Ces mécanismes jouent un rôle clé durant la phase de lancement, en maintenant le satellite solidement fixé au lanceur malgré les vibrations, accélérations et variations thermiques, puis lors de la séparation finale permettant l’insertion orbitale.

Les anneaux fournis par UARX Space sont capables de supporter des charges utiles allant jusqu’à 1 000 kg et répondent aux exigences de fiabilité des missions spatiales de nouvelle génération.

Ce partenariat s’inscrit dans la montée en puissance de la nouvelle génération de satellites Tritó développée par Sateliot. Ces satellites marquent une évolution majeure en matière de capacités, avec un payload plus puissant permettant non seulement la connectivité IoT, mais aussi la connexion directe de téléphones mobiles pour des services de données, de voix et de vidéo. Ils intègrent également une capacité duale, ouvrant la voie à des usages critiques dans les domaines de la sécurité, de la protection civile et de la défense.

Pour Sateliot, cette collaboration renforce l’ancrage européen de son écosystème technologique, dans un contexte d’expansion rapide des constellations satellitaires et de convergence entre réseaux terrestres et non terrestres. De son côté, UARX Space voit dans ce projet une reconnaissance de la maturité industrielle de ses solutions de déploiement orbital, alors que l’entreprise prépare également le lancement d’OSSIE, premier véhicule de transfert orbital espagnol à propulsion verte.

Source : Communiqué

Partagez 0 Partages