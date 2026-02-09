En bref

Sateliot intègre la technologie d’UARX Space pour le déploiement en orbite de son satellite 5G Tritó

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Sateliot a conclu un accord stratégique avec la société espagnole UARX Space en vue d’intégrer un anneau de séparation avancé pour le déploiement en orbite de son nouveau satellite Tritó.

Dans le cadre de ce partenariat, UARX Space fournira des anneaux de séparation de la famille SAU&RON, une technologie conçue pour garantir une libération précise, contrôlée et sécurisée des satellites une fois en orbite. Ces mécanismes jouent un rôle clé durant la phase de lancement, en maintenant le satellite solidement fixé au lanceur malgré les vibrations, accélérations et variations thermiques, puis lors de la séparation finale permettant l’insertion orbitale.

Les anneaux fournis par UARX Space sont capables de supporter des charges utiles allant jusqu’à 1 000 kg et répondent aux exigences de fiabilité des missions spatiales de nouvelle génération.

Ce partenariat s’inscrit dans la montée en puissance de la nouvelle génération de satellites Tritó développée par Sateliot. Ces satellites marquent une évolution majeure en matière de capacités, avec un payload plus puissant permettant non seulement la connectivité IoT, mais aussi la connexion directe de téléphones mobiles pour des services de données, de voix et de vidéo. Ils intègrent également une capacité duale, ouvrant la voie à des usages critiques dans les domaines de la sécurité, de la protection civile et de la défense.

Pour Sateliot, cette collaboration renforce l’ancrage européen de son écosystème technologique, dans un contexte d’expansion rapide des constellations satellitaires et de convergence entre réseaux terrestres et non terrestres. De son côté, UARX Space voit dans ce projet une reconnaissance de la maturité industrielle de ses solutions de déploiement orbital, alors que l’entreprise prépare également le lancement d’OSSIE, premier véhicule de transfert orbital espagnol à propulsion verte.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

1.6K
En bref

Programme Master Repair : Orange Tunisie, sa Fondation et la GIZ célèbrent la remise des diplômes en systèmes photovoltaïques





1.6K
L'actuTHD

Tunisie – Classement du meilleur Internet mobile en 2025 selon nPerf: Tunisie Telecom et Orange au coude à coude
1.6K
En bref

La connexion Internet en Tunisie permet de regarder en 4K… mais pas beaucoup plus
1.6K
En bref

Les créateurs d’information dépassent les médias traditionnels sur les réseaux sociaux, selon le Reuters Institute
1.5K
L'actuTHD

Tunisie : la consommation de la data fixe (FWA) a bondi de plus de 7 000 % depuis février 2025
1.4K
L'actuTHD

Télécoms en 2025: la 5G entre dans l’âge de la maturité, l’expérience devient la nouvelle bataille
1.4K
En bref

Des câbles historiques aux nouvelles routes stratégiques: comment la Tunisie a construit sa connectivité internationale
1.4K
En bref

Partenariat stratégique et innovant entre Tunisie Telecom et la BERD pour renforcer l’infrastructure numérique en Tunisie
1.3K
En bref

Data centers et énergie : un levier stratégique pour accélérer la transformation numérique en Afrique
1.3K
En bref

CCK et Huawei mettent en lumière l’innovation numérique et la transformation intelligente dans l’éducation et la recherche scientifique en Tunisie
1.3K
En bref

Tunisie : Huawei Cloud au cœur du lancement de la deuxième zone du Cloud Numérique pour l’enseignement supérieur
1.3K
En bref

Tunisie : le Centre national de l’informatique célèbre 50 ans au cœur de la transformation numérique de l’État
1.2K
En bref

Ooredoo Tunisie : Eyas Naif Assaf nommé Directeur général, Mansoor Al-Khater prend la tête du Qatar Financial Centre
1.2K
En bref

Intelligence artificielle : la carte mondiale des usages, du développement et des infrastructures
1.1K
En bref

Tunisie Telecom lance sa campagne institutionnelle nationale « Le Don des Supporters »
1.1K
En bref

HONOR lance en Tunisie le X9d, un smartphone axé sur la résistance et l’autonomie
1.1K
L'actuTHD

L’IA peut générer jusqu’à 1 500 milliards de dollars pour l’Afrique, à condition d’investir maintenant !
986
En bref

Tunisie Telecom organise son premier “TT Family Day”
967
En bref

Orange et Sagemcom s’allient pour accélérer la décarbonation des box internet (ou Livebox)
936
Non classé

Meilleures performances de l’Internet fixe en Tunisie 2025 : nPerf classe ooredoo en pole position
To Top