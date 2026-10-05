Sateliot lance avec succès cinq nouveaux satellites

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Sateliot, opérateur européen de télécommunications par satellite, a lancé avec succès, comme prévu, cinq nouveaux satellites pour son réseau 5G NTN IoT. Ce lancement permet à l’entreprise d’accroître la fréquence de connexion et la capacité de service dans les zones dépourvues de couverture mobile terrestre. Avec cette mission, baptisée Draconis , l’entreprise porte à 11 le nombre total de satellites lancés depuis sa création et fait progresser le déploiement commercial d’une technologie déjà validée.

L’état initial nominal des cinq unités étant confirmé, leur intégration à la constellation permettra de réduire l’intervalle entre les passages des satellites et d’accroître les possibilités de connexion pour les appareils. Concrètement, elles doubleront le nombre moyen de passages quotidiens et diviseront par deux le temps de revisite.

De plus, les cinq nouvelles unités intègrent des améliorations technologiques par rapport aux quatre satellites lancés en 2024, notamment une charge utile optimisée et un système de stockage de données embarqué plus fiable et plus efficace.

Elles sont également dotées de versions améliorées de l’ordinateur central de bord et du système de contrôle d’attitude, offrant une plus grande stabilité et facilitant les manœuvres en orbite, ainsi que de systèmes de mémoire plus résistants aux conditions spatiales, notamment aux radiations.

Ces cinq unités, qui orbiteront à 510 km d’altitude, intègrent la technologie de connectivité développée par Sateliot pour son réseau IoT 5G NTN. Chaque satellite mesure 20 x 10 x 35 centimètres, pèse 10 kg et a une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Alén Space a assuré leur fabrication, tandis qu’Exolaunch a géré leur intégration au lanceur.

Ces satellites fonctionnent comme des tours de télécommunications dans l’espace, étendant la couverture des opérateurs mobiles grâce à des accords de gros leur permettant de fournir des services d’Internet des objets dans des zones hors de portée des réseaux terrestres.

Ces cinq nouveaux satellites font partie d’une constellation unique de plus de 500 satellites qui évoluera au fil des générations technologiques successives, allant de l’Internet des objets massif aux services critiques à plus haute capacité, y compris les capacités D2D.

Selon Jaume Sanpera, PDG et cofondateur de Sateliot , « La mission Draconis illustre parfaitement la position actuelle de l’entreprise. Nous avons validé la technologie et nous augmentons désormais la capacité et la régularité du service afin d’évoluer de pair avec les opérateurs mobiles. Notre objectif est de faire de la connectivité par satellite un prolongement naturel de leurs réseaux là où la couverture terrestre est inexistante et, grâce à cette même infrastructure interopérable et basée sur des normes, de développer des services toujours plus critiques et résilients. Nous construisons une infrastructure de télécommunications européenne fondée sur notre propre technologie, construite sur la norme 3GPP et avec une ambition mondiale. »

Sateliot a réuni ses employés, investisseurs, partenaires et principaux acteurs à Barcelone pour partager la mission Draconis. L’événement, incluant le compte à rebours et le lancement, est retransmis en direct .

Une sélection de photos haute résolution de l’événement est également disponible au téléchargement et pour une utilisation par les médias.

À propos de Satellite

Sateliot est une société européenne de télécommunications par satellite basée à Barcelone et fondée en 2018. Elle a déployé la première constellation de satellites LEO basée sur la norme 3GPP (Release 17 NTN), permettant aux appareils commerciaux NB-IoT NTN de se connecter directement depuis l’espace avec une couverture intermittente grâce à un système innovant de stockage et de retransmission.

Sa technologie intègre de manière transparente les réseaux terrestres et satellitaires pour fournir une connectivité IoT 5G abordable là où l’infrastructure conventionnelle ne peut pas atteindre, tout en évoluant vers un accès D2D 5G NR en temps réel.

Acteur stratégique de la souveraineté numérique européenne, Sateliot promeut une connectivité sécurisée et accessible et prévoit de lancer ses satellites Tritó de nouvelle génération en 2027, en étant pionnier de la 5G NR D2D depuis l’espace pour combler les lacunes de couverture et démocratiser la connectivité pour les applications à double usage dans le monde entier.

Source : Communiqué

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