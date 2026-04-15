Sateliot lance une levée de fonds de série C de 100 millions d’euros pour financer le déploiement de sa constellation de satellites

Partagez 0 Partages

Sateliot, opérateur leader de connectivité par satellite 5G, annonce le lancement d’un nouveau tour de table de série C de 100 millions d’euros pour le déploiement de sa constellation de satellites 5G. Ce tour de table, principalement structuré en fonds propres avec la possibilité d’y intégrer une composante dette, vient d’être ouvert et la société prévoit de le finaliser cet été. Sateliot s’emploie à attirer un investisseur principal et laisse ce tour de table ouvert aux actionnaires existants et nouveaux. Par ailleurs, la société anticipe un cofinancement public à hauteur de 50 % via un financement de contrepartie.

Les fonds seront principalement alloués au déploiement de 16 satellites qui viendront compléter le cas d’usage de l’Internet des objets et serviront de démonstrateur pour la technologie 5G New Radio intégrant la voix, la vidéo et les données. Sateliot a déjà lancé six satellites et prévoit d’en lancer cinq autres en 2026.

Sateliot aborde cette augmentation de capital avec des précontrats d’une valeur de 270 millions d’euros, avec plus de 400 clients dans 60 pays, en plus d’accords avec des opérateurs tels que Telefónica et Deutsche Telekom.

Depuis sa création, Sateliot a levé près de 100 millions d’euros, grâce au soutien d’un groupe d’investisseurs industriels, institutionnels et financiers de premier plan tels qu’Indra, Cellnex, la Société espagnole pour la transformation technologique (SETT), Sepides (SEPI), Hyperion, Global Portfolio Investments et Banco Santander, ainsi qu’au soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui a financé le déploiement initial de sa technologie et la croissance de l’entreprise.

Óscar López, ministre espagnol de la Transformation numérique et de l’Administration publique, présent lors de cette annonce, a soutenu les projets de croissance de l’entreprise et souligné ses réalisations au cours de l’année écoulée depuis l’entrée de SETT au capital : « Depuis lors, Sateliot a doublé ses effectifs, conclu des précontrats d’une valeur de 270 millions d’euros avec des entreprises de plusieurs pays à travers le monde, signé des accords avec des opérateurs tels que Telefónica, Deutsche Telekom et VIVO au Brésil, et reçu le prix « Future Unicorn » de l’association Digital Europe. Sateliot est un exemple de souveraineté numérique espagnole et européenne. Le gouvernement espagnol est fier de financer un projet catalan qui intègre l’ensemble du cycle de conception, d’assemblage et de contrôle des satellites fabriqués en Espagne. »

De son côté, Jaume Sanpera, PDG de Sateliot, a déclaré : « Cette levée de fonds de série C témoigne de l’envergure et du calendrier de développement de l’entreprise. Il s’agit de notre plus importante levée de fonds à ce jour. Grâce à elle, nous allons accélérer le déploiement de notre constellation et notre commercialisation à l’échelle mondiale. Nous comptons sur le soutien des investisseurs industriels, financiers et institutionnels pour consolider une infrastructure de connectivité 5G par satellite en Europe. »

À propos de Sateliot

Sateliot est une entreprise européenne de télécommunications par satellite basée à Barcelone et fondée en 2018. Elle a déployé la première constellation de satellites LEO conforme à la norme 3GPP (Release 17 NTN), permettant aux appareils NB-IoT commerciaux non modifiés de se connecter directement depuis l’espace. Sa technologie intègre harmonieusement les réseaux terrestres et satellitaires pour offrir une connectivité 5G mondiale et abordable dans les zones reculées et les lieux dépourvus d’infrastructures conventionnelles. Acteur stratégique de la souveraineté numérique européenne, Sateliot promeut une connectivité sécurisée, mondiale et accessible et prévoit de lancer la prochaine génération de satellites Tritó en 2027.

Partagez 0 Partages