Sateliot renforce sa constellation avec cinq nouveaux satellites fabriqués par Alén Space

Lancement prévu en 2026, conformément à la feuille de route de Sateliot pour fournir une connectivité 5G mondiale

Capacité de charge utile accrue, pour des services de communication avancés en milieux civil et sécuritaire

Sateliot franchit une nouvelle étape dans le déploiement de sa constellation LEO en confiant à Alén Space la fabrication de cinq satellites supplémentaires. Programmé pour un lancement en 2026, ce lot renforce la position de Sateliot comme opérateur de connectivité satellitaire 5G à double usage —civil et défense— dans le cadre de l’autonomie stratégique spatiale européenne.

Une infrastructure européenne clé

Ce partenariat s’inscrit dans la mise en œuvre d’une constellation de plus de 100 satellites, entièrement développés à Barcelone et validés par le 3GPP. L’objectif : offrir une couverture mondiale interopérable et sécurisée.

Performances optimisées

Produits dans les locaux d’Alén Space à Nigrán (Espagne), ces cinq nouveaux satellites intègrent des améliorations techniques majeures par rapport aux quatre premiers lancés en août 2024 sur une fusée SpaceX : débits renforcés, latence réduite et capacité de charge utile accrue, indispensables aux communications critiques (protection territoriale, gestion d’urgence, etc.).

Chiffres et perspectives

270 millions d’euros de contrats signés auprès de plus de 400 clients dans 50 pays

1 milliard d’euros de chiffre d’affaires visé d’ici 2030

« Ce projet démontre notre capacité à bâtir en Espagne une infrastructure spatiale critique de A à Z, » déclare Jaume Sanpera, CEO de Sateliot. « Notre technologie ouverte, “made in Spain”, répond aux besoins mondiaux de connectivité tout en renforçant la souveraineté technologique européenne. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec Sateliot pour redéfinir l’avenir des communications depuis l’Espagne, » ajoute Guillermo Lamelas, CEO d’Alén Space. « La qualité des premiers satellites confirme notre position de fabricant de référence. »

À propos d’Alén Space

Alén Space, basé à Nigrán (Espagne), conçoit et opère des CubeSats pour des missions civiles et commerciales, offrant des solutions clés en main depuis la fabrication jusqu’à l’exploitation en orbite.

À propos de Sateliot

Sateliot déploie la première constellation de satellites LEO conforme à la norme 5G, permettant à des dispositifs NB-IoT non modifiés de se connecter directement depuis l’espace. Cette solution démocratise l’Internet des objets dans les zones les plus isolées.

Source : Communiqué