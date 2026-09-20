Sateliot sélectionné par l’ESA pour contribuer à la couche Low-LEO du programme européen de connectivité souveraine IRIS

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Sateliot a été sélectionné par l’Agence spatiale européenne (ESA) pour participer à la phase de consolidation des activités préopérationnelles et de réduction des risques de la couche Low-LEO du programme IRIS² de l’ESA. L’entreprise contribuera à cette initiative dans le cadre d’un projet baptisé RESCUE-NET (Resilient European Sovereign Communications Unified Ecosystem – NTN).

Dans le cadre de cette activité, Sateliot étudiera différents cas d’usage futurs reposant sur les technologies Direct-to-Device (D2D) et de connectivité IoT sécurisée. L’entreprise définira comment les capacités des réseaux non terrestres (NTN), basées sur le standard 3GPP pour la convergence des réseaux satellitaires et terrestres, peuvent étendre des communications résilientes et souveraines aux utilisateurs gouvernementaux européens.

Les scénarios étudiés vont de la continuité de service aux communications d’urgence et aux connexions dans les zones reculées, notamment lorsque les réseaux terrestres ne sont pas en mesure d’assurer la couverture nécessaire.

« Être sélectionné par l’ESA pour contribuer à la couche Low-LEO d’IRIS avec notre projet RESCUE-NET contribue à consolider l’architecture et les concepts de réseaux nécessaires à la souveraineté européenne. Notre mission consiste à détailler la manière dont une connectivité 5G standard depuis l’espace peut fournir aux gouvernements une liaison résiliente et indépendante lorsque cela est le plus nécessaire, en assurant la continuité des services d’urgence dans les zones où les réseaux terrestres sont indisponibles », a déclaré Jaume Sanpera, PDG de Sateliot.

« Une connectivité sécurisée et résiliente est fondamentale pour la résilience et l’autonomie stratégique de l’Europe. L’ESA, en collaboration avec la Commission européenne et l’industrie, se projette donc dans l’avenir en explorant les capacités et les technologies qui permettront à l’Europe de répondre à ses futurs besoins en matière de connectivité. Le travail que nous lançons aujourd’hui constitue une étape importante de cet effort et contribuera à façonner l’évolution future d’IRIS² », a déclaré Laurent Jaffart, directeur de la Résilience, de la Navigation et de la Connectivité à l’ESA.

L’Europe sur la voie d’une connectivité souveraine

IRIS, troisième programme spatial phare de l’Union européenne après Galileo et Copernicus, est développé par étapes. Le contrat attribué à Sateliot dans ce cadre porte sur le projet RESCUE-NET.

Le projet sera mené alors que Sateliot prépare le lancement de ses satellites Tritó de nouvelle génération en 2027.

« L’enjeu plus large est celui de la souveraineté. Une Europe qui contrôle sa propre connectivité, depuis les standards qu’elle utilise jusqu’à l’endroit où ses données sont conservées, est une Europe plus forte. C’est l’avenir que nous voulons contribuer à construire chez Sateliot, et RESCUE-NET constitue une étape concrète dans cette direction », a ajouté Jaume Sanpera, PDG de Sateliot.

À propos de Sateliot

Sateliot est une entreprise européenne de télécommunications par satellite dont le siège est à Barcelone et qui a été fondée en 2018.

L’entreprise a déployé la première constellation de satellites LEO utilisant le standard 3GPP Release 17 NTN, permettant à des appareils NB-IoT NTN commerciaux compatibles avec ce standard de se connecter directement depuis l’espace, avec une couverture discontinue et une approche innovante de type « store-and-forward ».

Sa technologie permet une intégration transparente des réseaux terrestres et satellitaires afin de fournir une connectivité 5G IoT abordable là où les infrastructures conventionnelles ne sont pas disponibles. Sateliot prévoit également de faire évoluer cette technologie vers un accès D2D en temps réel basé sur la 5G NR.

En tant qu’acteur stratégique de la souveraineté numérique européenne, Sateliot développe une connectivité sécurisée et accessible et prévoit de lancer ses satellites Tritó de nouvelle génération en 2027. L’entreprise entend ainsi développer la 5G NR depuis l’espace afin de réduire les zones blanches et de démocratiser la connectivité pour des applications à double usage à l’échelle mondiale.

À propos du programme de l’ESA lié à la connectivité sécurisée de l’Union européenne

Sous la responsabilité générale de la Commission européenne, IRIS vise à construire un réseau spatial de connectivité sécurisé et résilient destiné à renforcer l’autonomie stratégique et la compétitivité de l’Europe, là où et lorsque cela est le plus nécessaire.

L’ESA agit au nom de la Commission européenne en tant qu’autorité chargée de la qualification et de la validation de l’infrastructure gouvernementale du programme de connectivité sécurisée de l’Union. Elle gère les contrats de développement et de validation destinés aux premiers segments spatial et terrestre, vérifie les performances du système, des services et de la sécurité de bout en bout au regard des exigences de la Commission européenne, et coordonne ces activités avec son propre programme.

Dans ce cadre, les composantes « IRIS Low-LEO Pre-Operational and De-Risk Activities » fournissent un mécanisme rapide et récurrent destiné à valider de potentiels nouveaux services gouvernementaux et les concepts de missions associés en orbite, jusqu’à un niveau préopérationnel. Cette démarche reste conditionnée à leur maturation réussie et aux décisions ultérieures prises au niveau du programme concernant leur intégration dans la configuration opérationnelle de référence d’IRIS.

À terme, ces activités doivent contribuer à la poursuite de l’évolution et au renforcement des services et capacités d’IRIS, tout en soutenant le leadership européen à long terme dans le domaine spatial, dans un environnement en constante évolution.

Source : communiqué

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