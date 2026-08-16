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Satellites en orbite basse : la GSMA appelle les régulateurs à adapter leurs règles face aux nouveaux services de connectivité

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Les services satellitaires en orbite basse (LEO) sont en train de transformer le paysage des télécommunications. Avec le déploiement rapide de nouvelles constellations, certains opérateurs proposent désormais des services de connectivité directement aux utilisateurs, parfois sans passer par un partenariat avec un opérateur de réseau terrestre.

Dans un nouveau document de politique publique publié en mars 2026, la GSMA estime que les cadres réglementaires actuels ne sont pas toujours adaptés à cette évolution. L’organisation appelle les régulateurs à anticiper cette transformation afin de favoriser l’innovation tout en préservant les investissements réalisés dans les réseaux terrestres.

Des règles encore très disparates

Selon la GSMA, les réglementations encadrant les services satellitaires directs aux utilisateurs restent à des niveaux de maturité très différents selon les pays. Lorsque les services LEO sont proposés en partenariat avec des opérateurs terrestres, les cadres existants peuvent généralement apporter les garanties nécessaires.

La situation est plus complexe lorsque les opérateurs satellitaires proposent leurs services directement aux consommateurs. Dans plusieurs juridictions, les règles restent insuffisamment précises ou encore en cours d’adaptation. Cette fragmentation pourrait compliquer le déploiement des nouveaux services et créer des incertitudes pour les opérateurs comme pour les régulateurs.

La GSMA estime donc que les autorités doivent trouver un équilibre entre l’arrivée de nouveaux acteurs et la protection des investissements réalisés par les opérateurs terrestres.

Cinq principes pour encadrer les services LEO

L’organisation propose cinq principes destinés à guider les politiques publiques lorsque les services satellitaires sont fournis directement aux utilisateurs.

Le premier repose sur la transparence et la prévisibilité, avec des règles claires concernant notamment les licences et autorisations applicables aux différents modèles de services. Le deuxième concerne la parité réglementaire : lorsque des services similaires sont proposés, les opérateurs mobiles et satellitaires devraient être soumis à des exigences comparables.

La GSMA recommande également une plus grande harmonisation des réglementations aux niveaux régional et international. La nature transfrontalière des communications satellitaires augmente en effet les risques de conflits réglementaires et d’interférences entre juridictions.

Le quatrième principe porte sur la collaboration entre gouvernements, régulateurs et industriels, avec des consultations permettant de construire des règles adaptées aux réalités du marché. Enfin, le cinquième principe vise à concilier innovation et réglementation, notamment en matière de protection des consommateurs, de sécurité nationale et de sûreté publique.

Anticiper l’arrivée de constellations toujours plus importantes

Pour la GSMA, les pays devraient dès maintenant revoir leurs cadres juridiques et réglementaires afin de réduire les complexités inutiles et d’assurer une plus grande cohérence dans le traitement des services satellitaires.

Cette révision doit surtout être prospective. Les autorités sont invitées à prendre en compte le développement attendu de constellations satellitaires à grande échelle et l’évolution rapide des modèles de connectivité.

L’enjeu ne se limite toutefois pas à faciliter l’entrée de nouveaux acteurs. La GSMA insiste également sur la nécessité de conserver des mécanismes de protection des consommateurs, de garantir le respect des législations nationales et de maintenir un niveau suffisant de contrôle des autorités locales.

Le document précise par ailleurs que les questions liées au spectre radioélectrique ne sont pas couvertes par cette analyse.

Avec l’essor des services de connectivité directe depuis les satellites LEO, les régulateurs sont ainsi confrontés à un nouveau défi : permettre l’arrivée de technologies capables d’étendre la couverture numérique tout en évitant que l’innovation ne crée un environnement réglementaire déséquilibré ou fragmenté.

Walid Naffati

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