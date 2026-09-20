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Saveet : une application tunisienne pour gérer son budget et préparer ses voyages

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Saveet est une application gratuite disponible sur iOS et Android qui permet de suivre ses dépenses, définir des budgets et des objectifs d’épargne. Elle a été développée par le développeur indépendant Seif Sendi.

L’application propose également une fonctionnalité de budgets partagés destinée notamment aux voyages, sorties et projets réalisés à plusieurs. Chaque participant peut renseigner ses dépenses afin de suivre le budget global de l’événement.

Saveet prend en charge plusieurs devises et permet aussi de publier certains budgets sous forme de pages publiques accessibles depuis un navigateur. L’objectif est notamment de partager des exemples de budgets de voyage. Une page consacrée à un séjour de 14 jours au Vietnam pour deux personnes détaille ainsi les dépenses liées aux vols, à l’hébergement, à la nourriture, aux transports et aux activités.

L’application est proposée gratuitement, sans abonnement payant. Elle est disponible sur iOS et Android.

D’après communiqué

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