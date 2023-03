Sénégal : des conseils médicaux sur mobile pour les diabétiques pendant Ramadan

En collaboration avec le ministère sénégalais de la Santé, l’action sociale (MSAS) et l’Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD), l’initiative BHBM a lancé la campagne mRamadan afin de tirer parti de la technologie mobile pour fournir des conseils préventifs en matière de santé sur les téléphones mobiles et promouvoir un mode de vie sain.

Depuis son lancement en 2014, le nombre d’utilisateurs de mRamadan est passé d’un peu plus de mille à plus de 200.000. Les trois principaux opérateurs de télécommunications du Sénégal fournissent le service à titre gracieux.

Le succès du projet est dû à plusieurs facteurs, notamment à des partenariats solides entre les secteurs de la santé et des télécommunications. ASSAD et MSAS ont travaillé activement avec des partenaires dans tout le pays, ce qui a permis à mRamadan de devenir un service régulier à l’échelle nationale.

Le projet a permis d’établir un lien entre la santé mobile et une pratique culturelle et religieuse appréciée : les conseils pratiques sur la manière de jeûner en toute sécurité pendant le ramadan sont appréciés par les musulmans vivant avec le diabète au Sénégal.

Le service est fondé sur des données probantes. Un essai clinique réalisé en 2017 a montré que les messages SMS étaient associés à une amélioration du contrôle de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Cela démontre le potentiel de services tels que mRamadan pour soutenir de manière significative les personnes vivant avec le diabète et d’autres personnes atteintes de maladies non transmissibles.

L’initiative mondiale “Be Healthy, Be Mobile” (BHBM), lancée conjointement par l’OMS et l’UIT, vise à tirer parti de l’utilisation généralisée des appareils mobiles pour permettre aux gens d’accéder à des informations et à des services de santé, notamment en intensifiant la communication ciblée sur les maladies non transmissibles (MNT) et en fournissant des conseils de base pour la prévention et la prise en charge des maladies.

