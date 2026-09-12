Sénégal : la Cour suprême suspend la licence de Starlink après le recours de Sonatel

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La Cour suprême du Sénégal a ordonné, le lundi 7 septembre 2026 à Dakar, la suspension provisoire de la licence d’exploitation accordée à Starlink Sénégal SUARL, filiale de Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX). La décision, rendue en référé, fait suite à un recours pour excès de pouvoir introduit par Sonatel, l’opérateur historique sénégalais. Sept mois après le lancement commercial du service satellitaire dans le pays, elle gèle l’autorisation qui permettait à l’américain de commercialiser un accès internet fixe par satellite.

Un arrêté ministériel au cœur du litige

Le contentieux porte sur l’arrêté ministériel n°038974 du 6 novembre 2025. Par ce texte, l’ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, avait autorisé Starlink Sénégal SUARL à exploiter un service d’accès à internet fixe par satellite pour une durée de cinq ans renouvelables.

Sonatel n’a pas saisi immédiatement la justice. L’opérateur a d’abord introduit un recours gracieux auprès du ministère de tutelle le 10 mars 2026. Ce recours a été rejeté par une correspondance du 12 mai 2026. C’est après ce rejet que l’opérateur historique s’est tourné vers la haute juridiction administrative.

Dans son ordonnance, la Cour suprême estime, « en l’état de l’instruction », que les moyens soulevés par Sonatel sont susceptibles de faire naître un « doute sérieux » sur la légalité de la décision contestée. Sur cette base, elle a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté.

L’asymétrie réglementaire, argument central de Sonatel

Le litige ne porte pas sur la technologie satellitaire, mais sur les conditions d’entrée sur le marché. Sonatel met en avant les 134,5 milliards de FCFA versés à l’État au titre de ses licences, quand l’acteur satellitaire a obtenu son autorisation par un simple arrêté ministériel.

L’opérateur historique invoque également les obligations attachées à sa concession : redevances, engagements de couverture du territoire, contribution au service universel et exigences de qualité de service. Titulaire d’une licence individuelle de premier rang, il estime que l’ouverture de ce segment de marché doit tenir compte de ces investissements et de ces contraintes réglementaires.

Une suspension provisoire, pas une annulation

La portée juridique de la décision doit être précisée. Il s’agit d’une mesure conservatoire, destinée à geler provisoirement les effets de l’autorisation dans l’attente du jugement au fond. La licence n’est pas annulée et la Cour suprême ne s’est pas encore prononcée sur la légalité de l’acte contesté.

Les conséquences opérationnelles restent à ce stade indéterminées. Ni l’opérateur ni les autorités n’ont communiqué sur le sort du service et des abonnés déjà équipés. L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) n’a pas réagi publiquement à l’ordonnance.

Le New Deal Technologique fragilisé

La décision touche un volet de la politique publique de connectivité. Dans le cadre du programme gouvernemental New Deal Technologique, l’État sénégalais avait annoncé l’acquisition de 5 000 kits Starlink à tarif préférentiel, destinés au déploiement de points de wifi communautaire, à la couverture de zones blanches et au raccordement d’établissements scolaires et de collectivités territoriales. L’objectif affiché était de connecter un million de personnes.

Ce dispositif repose sur l’existence d’une licence valide. Sa suspension bloque de fait ce volet du programme, l’État n’ayant pas encore communiqué sur le sort des kits déjà distribués ou en cours d’acheminement.

Le marché de l’internet fixe sénégalais est également concerné. Selon les données sectorielles arrêtées à fin juin 2026, Starlink figurait, aux côtés de Spectranet et FibreOne, parmi les trois opérateurs qui concentraient près de 70 % des quelque 421 000 abonnés actifs à l’internet fixe dans le pays.

Un dossier déjà marqué par les frictions réglementaires

L’implantation de Starlink au Sénégal avait connu plusieurs épisodes de tension avec le régulateur. Dès 2023, avant l’octroi de toute autorisation, l’ARTP avait fait interpeller des revendeurs informels de terminaux. Fin mars 2026, après le lancement officiel du service, l’autorité avait de nouveau alerté sur la multiplication de points de wifi communautaire utilisant des terminaux Starlink pour revendre illégalement de la connexion, rappelant les sanctions encourues pour fourniture irrégulière de services de télécommunications. Des interpellations ont eu lieu à Kaolack en août 2026, sur plainte de Sonatel.

En mai 2026, l’opérateur satellitaire avait par ailleurs annoncé une hausse de son abonnement mensuel de 30 000 à près de 43 000 FCFA, soit environ 43 %, avant de renoncer face à la réaction des abonnés.

Un précédent à surveiller sur le continent

Le dossier dépasse le cadre sénégalais. Starlink opère dans une vingtaine de pays africains, souvent au terme de négociations difficiles avec les régulateurs nationaux. La Côte d’Ivoire est devenue en juillet 2026 son 27e marché africain, par une voie réglementaire différente, tandis que le Burkina Faso négociait la levée d’une interdiction de deux ans.

La décision de la Cour suprême sénégalaise introduit une variable nouvelle : la contestation par un opérateur historique, devant le juge administratif, de l’instrument juridique utilisé pour faire entrer un acteur satellitaire sur un marché national. L’issue du jugement au fond déterminera si l’autorisation est confirmée ou remise en cause.

Walid Naffati

Sources : Le Soleil, Senego, Dakaractu, OSIRIS, Digital Business Africa, Africa Radio, SenePlus, NotreAfrik.

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