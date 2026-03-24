SES accélère son réseau satellitaire de nouvelle génération avec K2 Space

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SES passe à la vitesse supérieure dans la course à la connectivité spatiale. L’opérateur luxembourgeois annonce un partenariat stratégique avec K2 Space pour déployer meoSphere, une nouvelle constellation en orbite moyenne (MEO) conçue pour répondre à la montée en puissance des besoins en connectivité, notamment sur les marchés gouvernementaux, télécoms et de la mobilité.

Prévu à l’horizon 2030, ce réseau ambitionne d’augmenter significativement la capacité du MEO de SES, tout en introduisant une architecture plus flexible et multi-missions.

Une constellation pensée pour scaler rapidement

Au cœur de ce projet, une première série de 28 satellites haute puissance développés par K2 Space. SES y intégrera ses propres charges utiles logicielles, conçues et produites au Luxembourg.

Objectif affiché :

accélérer les délais de production

mieux maîtriser la chaîne d’approvisionnement

optimiser les coûts et le calendrier de déploiement

Cette approche industrielle marque une évolution claire dans la stratégie de SES, qui cherche à industrialiser davantage ses capacités spatiales tout en gardant le contrôle sur les briques critiques.

MEO, 5G NTN et multi-orbite : un positionnement stratégique

Avec meoSphere, SES capitalise sur les atouts de l’orbite MEO, située à environ 8 000 km d’altitude. Ce positionnement permet de combiner couverture large, latence réduite et efficacité opérationnelle.

Le réseau s’appuie sur plusieurs leviers technologiques clés :

intégration des standards 5G NTN pour une compatibilité avec les réseaux terrestres

architecture définie par logiciel pour plus de flexibilité

liaisons optiques inter-satellites pour un routage rapide et sécurisé

Résultat :

des débits plus élevés

des terminaux plus compacts et moins coûteux

une meilleure résilience du réseau

meoSphere est également conçu pour fonctionner en environnement multi-orbite, en complément des constellations LEO et GEO.

Une infrastructure pensée pour les usages critiques

SES cible clairement des cas d’usage à forte exigence.

Côté défense et gouvernements : Le réseau promet des communications résilientes, avec la possibilité pour les États d’utiliser leurs propres systèmes et standards de sécurité, notamment sur des fréquences militaires. Côté mobilité (aérien et maritime) : L’objectif est d’offrir une connectivité équivalente à la fibre, capable de supporter simultanément les besoins passagers et opérationnels, même dans des zones isolées. Côté opérateurs télécoms et entreprises : meoSphere se positionne comme une couche complémentaire aux réseaux existants, notamment pour étendre la couverture et diversifier les routes de connectivité.

Une architecture évolutive… et ouverte à l’économie spatiale

Au-delà du haut débit, SES veut faire de meoSphere une plateforme d’infrastructure spatiale.

Le réseau pourra :

héberger des charges utiles tierces

interconnecter différentes constellations

servir de backbone spatial pour le relais de données

Autre ambition : intégrer des capacités de traitement et stockage en orbite, ouvrant la voie à des usages liés à l’IA et à la gestion de données souveraines.

Une montée en puissance progressive

Avant le déploiement complet, SES prévoit une série de missions tests sur les trois prochaines années. Chaque lancement intégrera des charges utiles de plus en plus complexes, afin de valider les technologies et réduire les risques.

Ce phasage traduit une approche prudente mais structurée, dans un contexte où la compétition sur les constellations satellitaires s’intensifie.

Un enjeu stratégique au-delà du business

Avec meoSphere, SES ne vise pas uniquement la performance commerciale. Le projet s’inscrit aussi dans une logique de souveraineté et de sécurité. Le réseau sera compatible avec IRIS², le programme spatial européen, et s’appuiera sur une double chaîne d’approvisionnement transatlantique pour renforcer sa résilience.

En toile de fond, une réalité qui se confirme ; l’espace devient une infrastructure critique, au même titre que les réseaux terrestres et SES entend clairement y jouer un rôle central.

D’après communiqué

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