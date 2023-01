SFR sonne le glas de ses réseaux 2G et 3G

Partagez 5 Partages

L’opérateur français SFR (Altice France) a annoncé, le 25 janvier 2023, la réallocation de ses radiofréquences des réseaux 2G et 3G aux réseaux 4G et 5G.

« Cette opération permettra d’apporter plus de débit et d’améliorer encore la réactivité et la qualité de la voix grâce à la généralisation de la VOLTE. Plus intelligentes et plus sécurisées, ces dernières technologies sont également plus efficaces en matière de consommation énergétique », lit-on dans le communiqué publié par Altice France.

Cela implique un shutdown des réseaux 2G et 3G de l’opérateur. Celui-ci a rappelons-le été l’un des premiers opérateurs à proposer la 3G en France en 2004. L’arrêt de ces deux réseaux devrait intervenir respectivement en 2026 et 2028.

« Les réseaux 2G et 3G, lancés respectivement en 1991 et en 2000, cesseront donc d’être opérés par SFR en fin d’année 2026 (2G) et fin d’année 2028 (3G). SFR a déjà anticipé cette évolution, par exemple pour le marché des objets connectés. Premier opérateur en effet à proposer le NB-IoT (Narrow-Band Internet of Things), SFR a commercialisé ensuite, en septembre dernier, le LTE-M (Long-Term Evolution for Machines). Ces technologies en 4G prennent d’ores et déjà le relais des précédentes (en 2G-3G) », explique le groupe.

L’opérateur français compte, rappelons-le, déployer ses réseaux 5G en partenariat avec l’équipementier Nokia. L’opérateur affirme travailler sur un cœur de réseau 5G SA Cloud Native. Le déploiement devrait se faire l’année en cours et permettrait de « révolutionner les usages des entreprises et du grand public dans les années à venir, avec des services 5G avancés ultra-haut débit ».

SFR n’est pas le premier opérateur à se débarrasser de la 2G et de la 3G. Orange France a annoncé une décision similaire. L’arrêt de la 2G et de la 3G dans certains pays du groupe, la France, notamment, devrait se faire suivant un calendrier séquencé : fin 2025 pour la 2G et fin 2028 pour la 3G.

Les opérateurs français et d’autres dans le monde suivent en effet la même démarche que les États-Unis où Verizon ou encore T-Mobile ont déjà sonné le clap de fin a été effectué depuis 2017.

En Tunisie, l’opérateur historique, Tunisie Telecom, pense entreprendre cette démarche, mais uniquement pour la 3G, pour le moment ; la 2G étant encore largement répandue sur le territoire tunisien. La migration des utilisateurs 3G vers la 4G se fait très rapidement, selon l’opérateur.

La 2G, connue aussi sous le nom GSM, permet uniquement d’émettre et de recevoir des appels et des SMS uniquement. Reposant sur une technologie numérique, la 2G est née vers la fin des années 80. Une dizaine d’années plus tard, alors que le GSM était bien établi, est née la 3e génération des réseaux mobiles, la 3G. Utilisant des bandes de fréquences différentes de celles des générations précédentes, la 3G a permis l’accès au haut débit sur mobile et ainsi de surfer sur Internet et consommer musique et vidéos en déplacement. Mais avec le développement des services de divertissement, ces technologies sont devenues presque obsolètes. La 4G- le très haut débit sur mobile – permet, aujourd’hui, d’avoir un accès plus bien rapide à Internet et toutes les applications proposées sur smartphone.

Nadya Jennene