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L’équipe mondiale de recherche et d’analyse de Kaspersky (GReAT) a identifié une opération de cyberespionnage baptisée ShadowCloud, visant des organisations gouvernementales en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Asie centrale. Révélée le 17 novembre 2026, cette campagne exploite des outils et services cloud légitimes pour infiltrer les systèmes informatiques et dissimuler les activités malveillantes dans le trafic numérique habituel.

Selon les chercheurs de Kaspersky, l’opération cible les ordinateurs fonctionnant sous Windows et s’appuie notamment sur MeshCentral, Microsoft SharePoint, GitHub et Ably. Ces services, normalement utilisés pour la gestion informatique, le partage de fichiers ou la communication entre applications, sont détournés pour diffuser des logiciels malveillants, transmettre des commandes et collecter des informations.

L’analyse a notamment permis d’identifier deux portes dérobées jusqu’alors non documentées, baptisées GitDoor et GraphDoor. Une fois installées, elles permettent aux attaquants de prendre le contrôle des systèmes compromis, d’enregistrer les frappes au clavier, de réaliser des captures d’écran, de manipuler des fichiers et d’exécuter des commandes à distance. Les logiciels malveillants peuvent également extraire des identifiants stockés en mémoire et rechercher des clés de déchiffrement de bases de données WhatsApp.

Kaspersky indique par ailleurs que plusieurs éléments techniques pourraient suggérer des liens avec des groupes de cybermenaces sinophones, notamment FamousSparrow et CopperTurtle. Ces rapprochements restent toutefois à considérer comme des pistes d’investigation et non comme une attribution définitive de l’opération.

Cette campagne illustre une évolution des méthodes de cyberespionnage : plutôt que de s’appuyer uniquement sur des infrastructures malveillantes facilement identifiables, les attaquants exploitent des plateformes cloud et des outils professionnels reconnus pour rendre leurs communications plus difficiles à détecter.

Face à ce type de menace, Kaspersky recommande notamment de renforcer la surveillance des outils d’administration à distance, des connexions aux API cloud et des comportements inhabituels des applications Windows. L’entreprise préconise également le recours à des solutions de détection et de réponse aux incidents sur les terminaux et les réseaux.

D’après communiqué

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