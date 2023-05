Signature d’une convention de partenariat entre la Poste tunisienne et EthioPost

Partagez 0 Partages

La Poste tunisienne et la Poste éthiopienne « EthioPost » ont signé, le jeudi 25 mai 2023, au siège de l’Office national des postes, une convention pour le développement de partenariat bilatéral entre les deux institutions, et ce à l’occasion d’une visite de travail effectuée par une délégation de haut niveau de « EthioPost » à Tunis du 22 au 27 mai 2023.

La convention a été signée conjointement par Sami Mekki, PDG de la Poste Tunisienne et Hanna Arayaselassie, PDG d’EthioPost, et ce en présence de M. Mulugeta Beyene, conseiller et membre du Conseil d’Administration de « EthioPost » et des responsables des deux institutions.

Cette convention vise à consolider davantage la coopération bilatérale entre les deux partenaires dans les domaines des services postaux, financiers, numériques, logistiques et la valorisation des ressources humaines.

A cette occasion, la Poste Tunisienne a organisé des Workshop animés par ses experts afin de présenter les services, produits et solutions digitales à valeur ajoutée fournis au profit de ses clients.

Communiqué