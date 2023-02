Signature d’une convention de partenariat entre la Poste tunisienne et la Poste libyenne

Partagez 2 Partages

La Poste Tunisienne et la Poste Libyenne ont signé le jeudi 09 février 2023, au siège de l’Office National des Postes, une convention de partenariat dans le domaine des services postaux, et ce à l’occasion d’une visite de travail effectuée par une délégation de haut niveau de la Poste Libyenne en Tunisie.

La convention de partenariat a été signée conjointement par M. Sami Mekki, PDG de la Poste Tunisienne et M. Sami Ghezioui, Président du Conseil d’Administration de la Poste Libyenne, et ce en présence des membres du Conseil d’Administration de la Poste Libyenne et des responsables de la Poste Tunisienne.

Cette convention vise à consolider davantage la coopération bilatérale entre les deux partenaires dans le domaine des services postaux, à travers laquelle la Poste Tunisienne assurera le traitement et l’acheminement des envois internationaux à destination et en provenance de la Poste Libyenne.

Ce partenariat permet également de renforcer la coopération et l’échange d’expertises et des expériences réussies entre les deux institutions dans le domaine des services postaux.

Par la même occasion, les deux institutions ont convenu de renforcer la coopération bilatérale afin de développer des services financiers, numériques, logistiques et la valorisation des ressources humaines à travers l’organisation de sessions de formation au profit des agents et des cadres de la Poste Libyenne au Centre de Formation Postale, en plus du développement de la formation postale à distance.

Communiqué