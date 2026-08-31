Sina Connect s’intègre à ChatGPT : une première en Tunisie pour trouver un médecin ou une pharmacie

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Trouver une pharmacie de garde ou les coordonnées d’un médecin en Tunisie est désormais possible directement depuis ChatGPT.

La plateforme Sina Connect a officialisé le lancement de son plug-in dans le répertoire officiel d’OpenAI, une première pour un service numérique tunisien. Déjà plébiscité par plus de 11 500 utilisateurs via Messenger et son site web, Sina Connect permet à ChatGPT de consulter sa base de données locale actualisée. L’objectif est d’éviter les requêtes erronées et les déplacements inutiles en fournissant des informations fiables en temps réel.

L’outil comprend les requêtes formulées en français, en arabe et en derja tunisienne. Une simple phrase comme « Cherche une pharmacie ouverte à La Marsa avec Sina Connect » suffit pour obtenir instantanément la liste des professionnels à proximité. L’intégration se fait en quelques clics depuis la section Plug-ins de l’application ChatGPT.

Le service rappelle qu’il s’agit uniquement d’un outil d’orientation et de recherche locale, ne délivrant aucun diagnostic médical.

D’après communiqué

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