Site web, SEO, tracking et croissance

Avoir un site web bien référencé est un facteur de croissance pour les entreprises. Il s’agit de la toute première vitrine d’un client potentiel peut consulter. Cette vitrine nécessite un investissement qu’on ne peut rentabiliser qu’en travaillant sur son référencement, son SEO et plus tard sur le tracking. Pour en parler, nous avons invité dans ce 153e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies, Sarah Lamine, CEO & Co-founder à Convergen.

Selon notre invitée, travailler le SEO de son site web est d’une importance majeure. C’est ce référencement qui permettra aux utilisateurs de trouver une entreprise donnée sur Google, entre autres. Elle a ajouté, dans ce sens, que l’effort SEO devenait de plus en plus important sur ce moteur de recherche de par les particularités de ses algorithmes.

« Google aime l’authenticité du contenu et le détail du détail. Il veut avoir un contenu unique et non dupliqué. Autrement, le site sera cannibalisé si un contenu dupliqué est détecté par Google. Il faut donc vérifier et taguer ce qu’il faut pour que Google puisse identifier ce qu’il y a sur le site et lui fournir un meilleur référencement », a-t-elle expliqué avant de souligner l’ampleur de l’investissement SEO. « Certes en optant pour les services payants de Google, cela permettra à un site de monter, mais le SEO va durer dans le temps ».

Outre le référencement de son site web, une entreprise doit, également, travailler sur le tracking pour ainsi comprendre mieux le comportement de ses visiteurs. A ce sujet, Sara Lamine a rappelé la nécessité de migrer vers la nouvelle mise à jour de Google Analytics, le GA4. Ne pas switcher vers le GA4 implique, d’ailleurs, un risque pour les entreprises. Celles-ci peuvent, en effet, perdre l’ensemble de sa data, selon notre invitée.

GA4 remplace, pour rappel, Universal Analytics, la solution de mesure nouvelle génération de Google. La firme américaine a annoncé que depuis le 1er juillet 2023, les propriétés Universal Analytics standards avaient cessé de traiter les nouvelles données précisant qu’à compter du 1er juillet 2024, les clients qui n’ont pas migrer vers cette version n’auront plus accès ni à l’interface utilisateur ni à l’API Universal Analytics.

L’interview au complet est disponible en version audio sur notre canal SoundCloud et en version vidéo sur notre chaîne Youtube.

Nadya Jennene