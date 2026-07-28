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SK Telecom lance une société de développement commercial dédiée aux centres de données IA

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SK Telecom (NYSE : SKM, ci-après « SKT ») a annoncé que son conseil d’administration a approuvé la création de « SK Hyper », une nouvelle société dédiée au développement des activités de centres de données d’IA (AIDC), ainsi qu’un investissement de 750 milliards de wons coréens d’ici 2030 pour préparer le terrain à cette activité.

Le nom « SK Hyper » incarne la notion de transcender toutes les limites pour débloquer des possibilités infinies et reflète la détermination de l’entreprise à développer rapidement son activité AIDC à une échelle hyperscale.

SK Hyper concentrera ses efforts sur le développement commercial afin de permettre la mise en place d’une capacité AIDC de 15 GW à moyen et long terme. Elle sera chargée de sécuriser les sites, de construire et d’exploiter les sous-stations, d’acquérir des clients et de commercialiser l’activité AIDC.

SKT conservera la pleine propriété de SK Hyper et fournira des apports de capital échelonnés selon les besoins jusqu’en 2030, dans la limite d’investissement approuvée.

Grâce à cette nouvelle société, SKT devrait accélérer le déploiement des centres de données AIDC afin de contribuer à la réalisation du mégaprojet gouvernemental. S’appuyant sur SK Hyper, SKT vise une ouverture progressive d’une capacité de 5 GW de centres de données AIDC dès 2029, dans un premier temps.

En tenant compte de la demande du marché et d’autres facteurs, SKT prévoit d’entamer une expansion progressive pour atteindre une capacité totale de 15 GW en 2035.

Récemment, SKT a également créé la division de développement intégré AIDC, qui relève directement du PDG, afin de consolider les capacités d’IA complètes du Groupe .

SKT prévoit de développer son infrastructure d’IA par région, en commençant par un cluster AIDC de classe GW à Ulsan et en ajoutant d’autres AIDC de classe GW dans les régions de Chungcheong et Honam .

Le même jour, le conseil d’administration de SK Hyper a nommé Chung Suk-geun au poste de premier PDG de SK Hyper. M. Chung est reconnu pour sa grande expertise dans le domaine des centres de données d’IA (AIDC), où il dirige actuellement la division AI CIC (Company-in-Company) de SKT. Il est également à la tête de la division Développement intégré AIDC de SKT, chargée de coordonner les équipes d’exécution AIDC du groupe SK et d’accélérer la réalisation des projets.

« Le rôle de SK Hyper est de concrétiser le projet du groupe SK visant à faire de l’Asie un pôle d’infrastructures d’IA », a déclaré Chung Suk-geun, PDG de SK Hyper. « Grâce à une mise en œuvre systématique et rapide, nous sécuriserons les infrastructures essentielles et les clients, et contribuerons à faire de la Corée un leader mondial de l’IA (G3). »

À propos de SK Telecom

SK Telecom est un leader des télécommunications depuis 1984. Aujourd’hui, l’entreprise stimule l’innovation dans l’ensemble de l’écosystème de l’IA  (englobant l’infrastructure, les modèles et les services) afin de créer de la valeur pour les industries, les clients et la société.

Source : communiqué

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