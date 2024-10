Skynopy s’associe à Kinéis pour accélérer le développement de son réseau d’antennes terrestres pour satellites

Partagez 0 Partages



Skynopy, start-up spatiale française spécialisée dans la connectivité par satellite, annonce un partenariat avec Kinéis, opérateur IoT par satellite, pour lancer son propre réseau d’antennes et développer davantage son service de connectivité par satellite clé en main, efficace et souverain. Cette collaboration répond aux besoins croissants des l’industrie spatiale.

Un mois seulement après avoir reçu l’autorisation d’exploiter le réseau de 12 stations terrestres d’Amazon Web Services (AWS) pour le compte de ses clients, Skynopy franchit une nouvelle étape. La startup s’associe à Kinéis pour accélérer le déploiement de son réseau mondial de stations terrestres antennes satellites. A court et moyen terme, les objectifs de Skynopy sont doubles : renforcer son expansion mondiale et optimiser l’acquisition de données satellite pour ses clients, et maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur spatiale.

Ce projet s’inscrit dans la mission principale de Skynopy, qui vise à révolutionner le segment terrestre, un secteur souvent négligé de l’industrie spatiale ces dernières années. Troisième pilier de la chaîne de valeur spatiale, après les lanceurs et les satellites, le segment terrestre a longtemps été sous-estimé tant par les politiques publiques que par les acteurs industriels, alors qu’elle est indispensable à la transmission des données et représente plus de 20 % des coûts des missions.

Skynopy x Kinéis : le renouveau du segment spatial terrestre

Ce partenariat est né naturellement. Fondée en 2018, Kinéis fournit une connectivité IoT par satellite et exploite sa propre constellation de 25 nanosatellites. La technologie de Kinéis offre une connectivité mondiale à faible consommation d’énergie, à faible coût et fiable, utilisée pour suivre et collecter des données à partir de réseaux fixes ou mobiles. des objets mobiles situés au-delà de la couverture du réseau terrestre. Parallèlement, la startup développe un réseau mondial de stations terrestres, gardant un contrôle total sur l’ensemble du système.

Concrètement, cette collaboration permettra à Skynopy de bénéficier de l’expertise de Kinéis en matière d’infrastructures d’antennes au sol, depuis la sélection et l’installation des antennes jusqu’à la documentation technique et l’octroi de licences. Ce partenariat représente une véritable coopération stratégique qui pourrait éventuellement déboucher sur une collaboration plus poussée et plus complète.

« Skynopy aborde de manière innovante le double défi de l’acquisition de données satellitaires et de la souveraineté, deux angles morts de l’industrie spatiale actuelle. Associés à notre expertise, leur modèle économique et leur approche visionnaire bénéficieront à l’ensemble du marché des satellites LEO, qui a un besoin critique pour la connectivité, tout en minimisant l’empreinte au sol », a déclaré Alexandre Tisserant, PDG de Kinéis .

«Cette collaboration marque une nouvelle étape dans notre développement. Son objectif est de combler un manque bien identifié dans l’écosystème spatial, afin de renforcer l’indépendance technologique, la compétitivité économique et les capacités de missions autonomes des opérateurs de satellites», conclut Pierre Bertrand, co-fondateur de Kinéis.

Source : Communiqué