Smart Africa et GITEX Africa organisent une formation ministérielle et la première réunion du CAITA

Smart Africa a signé un accord de partenariat avec GITEX Africa pour organiser une formation ministérielle et le Conseil des Agences de l’Information et des Technologies Africaines (CAITA). Se déroulant du 31 mai au 2 juin 2023 à Marrakech, au Maroc, GITEX Africa est considéré comme le plus grand événement tech et startup du continent. La mise à disposition d’un lieu, l’invitation de participants et la visibilité font partie des prestations convenues.

Le CAITA est le dernier né des organes consultatifs de Smart Africa, composé d’agences du développement du digital des États membres de Smart Africa, créé pour promouvoir la collaboration et la coopération dans le domaine des technologies de l’information sur l’ensemble du continent africain. Le Conseil sert de plateforme aux agences numérique des États membres pour partager les connaissances, les ressources et les meilleures pratiques en matière de développement et de mise en œuvre des technologies de l’information, dans le but de faire progresser le numérique en Afrique.

“Nous sommes heureux de joindre nos forces à celles de GITEX Africa pour organiser des événements de haut niveau, y compris notre tout premier Conseil des Agences de l’Information et des Technologies Africaines (CAITA). Il s’agit d’un forum crucial pour les agences du numérique, qui peuvent ainsi discuter des questions de politique et de réglementation qui les concernent et élaborer des solutions ensemble“, a déclaré M. Lacina Koné, Directeur Général de Smart Africa.

Dans le cadre de ce partenariat, Smart Africa, par l’intermédiaire de Smart Africa Digital Academy (SADA), en collaboration avec Thunderbird School of Global Management et Africa Digital Academy, organise également une formation ministérielle en marge de GITEX Africa. Cette formation vise à préparer le secteur public africain à devenir le leader mondial de la quatrième révolution industrielle. Intitulée “Gouvernance Innovante pour l’Ère Numérique”, la formation se concentrera sur quatre priorités principales, à savoir : l’équité et l’inclusivité, la gouvernance agile, la transformation numérique et l’automatisation de l’administration gouvernementale.

À propos de ce partenariat, Trixie Loh-Mirmand, PDG de KAOUN International et organisatrice de GITEX Africa, a déclaré : “GITEX Africa donne la priorité aux alliances entre le secteur public et le secteur privé afin de renforcer les capacités numériques en Afrique et à l’étranger : “GITEX Africa donne la priorité aux alliances entre le secteur public et le secteur privé afin de renforcer et d’accroître les capacités et les compétences numériques en Afrique et dans le monde. Le partenariat entre l’édition inaugurale de GITEX Africa et Smart Africa dans leurs nombreuses initiatives est le début d’un engagement à long terme pour permettre aux communautés d’acquérir des connaissances globales et des connexions précieuses pour un leadership innovant“.

