Smart Africa : inauguration d’un centre de d’innovation en cybersécurité à l’Ecole supérieure africaine des technologies de l’information et de la communication

Le directeur de cabinet du ministre ivoirien de la Communication et de l’Économie numérique, Jean Martial ADOU, son représentant Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement et le directeur général de Smart Africa, Lacina KONÉ ont inauguré la semaine dernière dans les locaux de l’Ecole supérieure africaine des technologies de l’information et de la communication (ESATIC), un Centre d’Innovation en Cybersécurité.

Initié par Smart Africa, ce centre de formation a pour objectif de développer les compétences nécessaires pour protéger et défendre le cyberespace africain contre les menaces liées à la perturbation, la détérioration des services et des infrastructures critiques. A cet effet, l’ESATIC, école publique d’excellence sur la thématique de la cybersécurité, a été choisie pour conduire le programme pilote.

Plus de soixante apprenants ont été sélectionné sur dossier pour une formation d’une durée de six mois. Cette formation vise à former les experts hautement qualifiés en cybersécurité, augmenter le nombre de cyber-diplomates et forces de l’ordre, avertir en matière de cybersécurité le système judiciaire, améliorer les recettes fiscales en Afrique et contribuer à la création de richesse, établir la culture de la cybersécurité, et créer des clubs de cybersécurité.

Le directeur général de Smart Africa, Lacina Koné a, à l’occasion, déclaré : « le lancement de ce centre souligne notre engagement à mettre en œuvre toutes les activités énoncées dans l’accord pour soutenir le développement des compétences numériques en Côte d’Ivoire ». « On estime que la cybercriminalité coûte à l’Afrique quatre milliards de dollars par an. Bien qu’il existe une abondance de législations en Afrique, l’application doit être améliorée et il doit y avoir plus d’harmonisation et de coordination entre les parties prenantes », a -t-il indiqué.